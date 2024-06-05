https://crimea.ria.ru/20240605/na-izbavlenie-ot-zelenskogo-mozhet-potrebovatsya-god--putin-1137890950.html
На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин
На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2024
На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин
Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T21:23
2024-06-05T21:23
2024-06-05T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России Владимир Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран."Я думаю, администрация Штатов заставит украинское руководство понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто. Но сначала все это надо сделать. Потому что это не простая история. Закон надо принять. Совершить определенные шаги. Чтоб все это сделать, мне кажется, нужен год. Это до весны, до начала следующего года его будут терпеть, когда он все сделает.", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://crimea.ria.ru/20240605/putin-nazval-istinnuyu-tsel-ssha-na-ukraine-1137891040.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, владимир зеленский (президент украины), украина, сша, новости
На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин
Путин рассказал, сколько времени потребуется на избавление от Зеленского
21:23 05.06.2024 (обновлено: 21:38 05.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
"Я думаю, администрация Штатов заставит украинское руководство понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто. Но сначала все это надо сделать. Потому что это не простая история. Закон надо принять. Совершить определенные шаги. Чтоб все это сделать, мне кажется, нужен год. Это до весны, до начала следующего года его будут терпеть, когда он все сделает.", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.