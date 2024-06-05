Рейтинг@Mail.ru
На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240605/na-izbavlenie-ot-zelenskogo-mozhet-potrebovatsya-god--putin-1137890950.html
На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин
На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2024
На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин
Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T21:23
2024-06-05T21:38
владимир путин (политик)
политика
владимир зеленский (президент украины)
украина
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137462022_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfd614a52f109700d89b7937e6c49e4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России Владимир Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран."Я думаю, администрация Штатов заставит украинское руководство понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто. Но сначала все это надо сделать. Потому что это не простая история. Закон надо принять. Совершить определенные шаги. Чтоб все это сделать, мне кажется, нужен год. Это до весны, до начала следующего года его будут терпеть, когда он все сделает.", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://crimea.ria.ru/20240605/putin-nazval-istinnuyu-tsel-ssha-na-ukraine-1137891040.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137462022_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bedcf5bd4396c25c2c9dc1f8c603b66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), политика, владимир зеленский (президент украины), украина, сша, новости
На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин

Путин рассказал, сколько времени потребуется на избавление от Зеленского

21:23 05.06.2024 (обновлено: 21:38 05.06.2024)
 
© ROMAN PILIPEY / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© ROMAN PILIPEY / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
"Я думаю, администрация Штатов заставит украинское руководство понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто. Но сначала все это надо сделать. Потому что это не простая история. Закон надо принять. Совершить определенные шаги. Чтоб все это сделать, мне кажется, нужен год. Это до весны, до начала следующего года его будут терпеть, когда он все сделает.", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
21:28
Путин назвал истинную цель США на Украине
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаСШАНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:15Главное за день: 5 июня
23:01Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
22:55Россия и Сирия начали учения в Средиземном море - Минобороны
22:39Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин
22:32ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море
22:30Главные новости Крыма: 5 июня
22:06Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы
21:56Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии
21:40Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине
21:32Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие
21:28Путин назвал истинную цель США на Украине
21:23На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин
21:10Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы
20:57Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США
20:33Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады
20:11В Керчи построят жилой комплекс и рекреационный центр за 7,5 миллиардов
19:45В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
19:31Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроят
19:10Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму: что ждет участников
18:45Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда
Лента новостейМолния