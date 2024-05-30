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Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1% - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%
Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1% - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%
Пенсии военным пенсионерам в России с 1 октября проиндексируют на 5,1% вместо заявленных ранее 4,5%. Об этом заявил в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов на РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T18:03
2024-05-30T18:03
антон силуанов
пенсия
россия
новости
пенсионный фонд рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пенсии военным пенсионерам в России с 1 октября проиндексируют на 5,1% вместо заявленных ранее 4,5%. Об этом заявил в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства.Министр уточнил, что пенсионный коэффициент меняется с 1 октября 2024 года - после это даты военные пенсионеры получат более высокие выпалаты.1 июня автоматическое повышение пенсий также ожидает две категории россиян: пенсионеров, достигших в мае 80-летия, которым увеличат фиксированную выплату на 8134 рубля 88 копеек и работающих пенсионеров, уволившихся не позднее апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в КрымуМРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей - ПутинКак "докупить" стаж для начисления пенсии
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антон силуанов, пенсия, россия, новости, пенсионный фонд рф, армия и флот
Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%

Силуанов: военные пенсии в РФ проиндексируют по уточненному прогнозу инфляции

18:03 30.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пенсии военным пенсионерам в России с 1 октября проиндексируют на 5,1% вместо заявленных ранее 4,5%. Об этом заявил в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства.
"Ранее мы планировали индексацию пенсий на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий", - цитирует Силуанова РИА Новости.
Министр уточнил, что пенсионный коэффициент меняется с 1 октября 2024 года - после это даты военные пенсионеры получат более высокие выпалаты.
1 июня автоматическое повышение пенсий также ожидает две категории россиян: пенсионеров, достигших в мае 80-летия, которым увеличат фиксированную выплату на 8134 рубля 88 копеек и работающих пенсионеров, уволившихся не позднее апреля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Антон СилуановПенсияРоссияНовостиПенсионный фонд РФАрмия и флот
 
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