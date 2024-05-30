https://crimea.ria.ru/20240530/voennye-pensii-v-rf-proindeksiruyut-na-51-1137733557.html

Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%

Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1% - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%

Пенсии военным пенсионерам в России с 1 октября проиндексируют на 5,1% вместо заявленных ранее 4,5%. Об этом заявил в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов на РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T18:03

2024-05-30T18:03

2024-05-30T18:03

антон силуанов

пенсия

россия

новости

пенсионный фонд рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пенсии военным пенсионерам в России с 1 октября проиндексируют на 5,1% вместо заявленных ранее 4,5%. Об этом заявил в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства.Министр уточнил, что пенсионный коэффициент меняется с 1 октября 2024 года - после это даты военные пенсионеры получат более высокие выпалаты.1 июня автоматическое повышение пенсий также ожидает две категории россиян: пенсионеров, достигших в мае 80-летия, которым увеличат фиксированную выплату на 8134 рубля 88 копеек и работающих пенсионеров, уволившихся не позднее апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в КрымуМРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей - ПутинКак "докупить" стаж для начисления пенсии

россия

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2024

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антон силуанов, пенсия, россия, новости, пенсионный фонд рф, армия и флот