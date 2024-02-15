https://crimea.ria.ru/20240215/kak-dokupit-stazh-dlya-nachisleniya-pensii-1134975380.html

Как "докупить" стаж для начисления пенсии

Как "докупить" стаж для начисления пенсии - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Как "докупить" стаж для начисления пенсии

С 1 января 2024 года для оформления страховой пенсии необходимо обязательно иметь 15 лет трудового стажа и пенсионный коэффициент не меньше 28,2 баллов. Об этом РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T18:37

2024-02-15T18:37

2024-02-15T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. С 1 января 2024 года для оформления страховой пенсии необходимо обязательно иметь 15 лет трудового стажа и пенсионный коэффициент не меньше 28,2 баллов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил управляющий крымским отделением Фонда пенсионного и социального страхования Иван Рябоконь.Для этого необходимо подать заявление либо через личный кабинет на сайте фонда, либо обратившись в клиентскую службу. Заявление будет отработано и ответ предоставлен сразу при обращении."За 2024 год минимальная оплата страховых взносов составляет чуть более 50 000 рублей, и это составляет это 1,038 балла. Максимальный размер суммы страховых выплат, которые гражданин может оплатить, около 406 тысяч рублей, при этом количество баллов будет 8,2", – объяснил специалист.При этом купить можно не более половины страхового стажа, и оплатить его как единоразовым платежом, так и разбить всю сумму по месяцам. Сделать это можно в любом банке по реквизитам Фонда пенсионного и социального страхования.С 1 февраля все социальные выплаты будут проиндексированы на 7,4%, заявили накануне в Минтруда России. Кроме того, на 18,5% повысился минимальный размер оплаты труда, отныне он составляет 19242 рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонки из банков и повышенные выплаты: что ждет россиян в февралеЕфрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсииНа соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей

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2024

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