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Как "докупить" стаж для начисления пенсии - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Как "докупить" стаж для начисления пенсии
Как "докупить" стаж для начисления пенсии - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Как "докупить" стаж для начисления пенсии
С 1 января 2024 года для оформления страховой пенсии необходимо обязательно иметь 15 лет трудового стажа и пенсионный коэффициент не меньше 28,2 баллов. Об этом РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T18:37
2024-02-15T18:06
пенсия
фонд социального и пенсионного страхования
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. С 1 января 2024 года для оформления страховой пенсии необходимо обязательно иметь 15 лет трудового стажа и пенсионный коэффициент не меньше 28,2 баллов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил управляющий крымским отделением Фонда пенсионного и социального страхования Иван Рябоконь.Для этого необходимо подать заявление либо через личный кабинет на сайте фонда, либо обратившись в клиентскую службу. Заявление будет отработано и ответ предоставлен сразу при обращении."За 2024 год минимальная оплата страховых взносов составляет чуть более 50 000 рублей, и это составляет это 1,038 балла. Максимальный размер суммы страховых выплат, которые гражданин может оплатить, около 406 тысяч рублей, при этом количество баллов будет 8,2", – объяснил специалист.При этом купить можно не более половины страхового стажа, и оплатить его как единоразовым платежом, так и разбить всю сумму по месяцам. Сделать это можно в любом банке по реквизитам Фонда пенсионного и социального страхования.С 1 февраля все социальные выплаты будут проиндексированы на 7,4%, заявили накануне в Минтруда России. Кроме того, на 18,5% повысился минимальный размер оплаты труда, отныне он составляет 19242 рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонки из банков и повышенные выплаты: что ждет россиян в февралеЕфрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсииНа соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей
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Как "докупить" стаж для начисления пенсии

Для оформления пенсии можно купить не более половины страхового стажа – ПФ России

18:37 15.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. С 1 января 2024 года для оформления страховой пенсии необходимо обязательно иметь 15 лет трудового стажа и пенсионный коэффициент не меньше 28,2 баллов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил управляющий крымским отделением Фонда пенсионного и социального страхования Иван Рябоконь.

"В этом году на страховую пенсию могут претендовать женщины, достигшие возраста 58 лет, и мужчины, достигшие возраста 63 лет. Однако с 1 января 2024 года необходим стаж 15 лет и пенсионный коэффициент 28,2 балла. Если коэффициента не хватает, его можно "докупить", – уточнил он.

Для этого необходимо подать заявление либо через личный кабинет на сайте фонда, либо обратившись в клиентскую службу. Заявление будет отработано и ответ предоставлен сразу при обращении.
"За 2024 год минимальная оплата страховых взносов составляет чуть более 50 000 рублей, и это составляет это 1,038 балла. Максимальный размер суммы страховых выплат, которые гражданин может оплатить, около 406 тысяч рублей, при этом количество баллов будет 8,2", – объяснил специалист.
При этом купить можно не более половины страхового стажа, и оплатить его как единоразовым платежом, так и разбить всю сумму по месяцам. Сделать это можно в любом банке по реквизитам Фонда пенсионного и социального страхования.

"Такая практика существует, она, может быть, не так популярна в Крыму, как на материковой части России, но она есть. Это не такие маленькие суммы, наши граждане с пониманием к этому относятся. Кто-то оформляет уход за 80-летними, чтобы добавить себе стаж. Все зависит от трудовой деятельности гражданина в предыдущий период", – сказал Иван Рябоконь.

С 1 февраля все социальные выплаты будут проиндексированы на 7,4%, заявили накануне в Минтруда России. Кроме того, на 18,5% повысился минимальный размер оплаты труда, отныне он составляет 19242 рубля.
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ПенсияФонд социального и пенсионного страхованияСоцзащитаРоссияИван РябоконьКрымНовостиНовости Крыма
 
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