https://crimea.ria.ru/20240119/efreytorskiy-zazor-kogda-v-krymu-nado-gotovitsya-k-polucheniyu-pensii--1134298450.html

Ефрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсии

Ефрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсии - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Ефрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсии

Крымчанам следует готовить документы для назначения пенсии как минимум за два года до наступления соответствующего возраста, чтобы успеть решить все спорные... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T08:35

2024-01-19T08:35

2024-01-19T08:44

пенсия

радио "спутник в крыму"

людмила пупышева

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Заместитель управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по РК Людмила Пупышева Заместитель управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по РК Людмила Пупышева audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Крымчанам следует готовить документы для назначения пенсии как минимум за два года до наступления соответствующего возраста, чтобы успеть решить все спорные вопросы со стажем и доходами заранее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила заместитель управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по РК Людмила Пупышева.Чтобы стать пенсионером и получать выплаты от государства, мало достичь установленного законом возраста, отмечает Пупышева. Необходимо также иметь определенный страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), дающий право установить страховую пенсию по старости.Для достигших пенсионного возраста в 2024 году страховой стаж должен составлять не меньше 15 лет, а и ИПК – 28,2, уточнила она."Законом определено, сколько баллов дается за работу, службу в армии, уход за детьми и так далее – из этого складывается пенсионный коэффициент", – пояснила она.Если величины ИПК не хватает, в установлении пенсии могут отказать, добавила она. Тогда придется озаботиться тем, чтобы его увеличить. Сделать это можно тремя способами: продолжить работу, начать ухаживать за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, либо заключить соглашение с социальным фондом о добровольной уплате страховых взносов.Вопрос страховых взносов и, соответственно, страхового стажа требует отдельного внимания крымчан, отметила Пупышева.Дело в том, что такие взносы за своих сотрудников работодатели в России стали уплачивать более 20 лет назад – с 2002 года (до этого был трудовой стаж). Крым и Севастополь в этом процессе по понятным причинам не участвовали.После их вхождения в состав РФ были приняты специальные законы, которые определили размер так называемых сгенерированных взносов. Они составили 16% от средней заработной платы – 24 400 рублей. Такую сумму государство установило для всех крымчан, постоянно проживавших на полуострове по состоянию на 18 марта 2014 года, независимо от должности и доходов.Таким образом, социальный фонд рассчитывает размер страховых взносов для крымчан, опираясь на данные по трем временным этапам: до 1 января 2002 года, с января 2002 года по декабрь 2015 года и с 1 января 2015 года до сегодня.И если по двум последним периодам информация в Социальном фонде имеется, то разобраться с первым не получится без участия самого потенциального пенсионера.Кроме того, очень часто сотрудники социального фонда при работе с трудовыми книжками крымчан сталкиваются с тем, что оформлялись эти документы кадровыми службами некачественно."Допускались исправления, неточные записи, пропуски номеров приказов или даты издания этих приказов, отсутствие наименования организаций, куда человек был принят на работу", – уточнила она, отметив, что все это – нарушение инструкции по ведению трудовых книжек и требует перепроверки.Учитывая все перечисленные нюансы и связанные с ними непременные проволочки, начинать проверять сведения о себе и готовить документы для назначения пенсии крымчанам следует заранее – минимум за два года, советует Пупышева.Она уточнила, что в социальном фонде есть "отделы по проведению заблаговременной работы застрахованными лицами", сотрудники которых и помогут гражданам собрать и упорядочить информацию о себе.С 2019 и до 2028 года пенсионный возраст в России увеличивается поэтапно для женщин – до 60 лет, для мужчин – до 65 лет. В 2024 году право на назначение пенсии имеют мужчины, которые достигли возраста 63 года, и женщины, достигшие 58 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и СоцстрахаКакие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в КрымуВ России повысят социальные и страховые пенсии: кто и когда получит

https://crimea.ria.ru/20230817/gossluzhaschim-iz-novykh-regionov-zachtut-ukrainskiy-stazh--ukaz-putina-1130777078.html

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пенсия, людмила пупышева, фонд социального и пенсионного страхования, крым, общество, новости крыма, украина, россия, закон и право