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В России повысят социальные и страховые пенсии: кто и когда получит

В России повысят социальные и страховые пенсии: кто и когда получит - РИА Новости Крым, 21.12.2023

В России повысят социальные и страховые пенсии: кто и когда получит

В 2024 году в России изменится размер социальных и страховых пенсий. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T21:57

2023-12-21T21:57

2023-12-21T21:18

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общество

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изменения в пенсионном законодательстве россии

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людмила пупышева

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В 2024 году в России изменится размер социальных и страховых пенсий. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.Кому проиндексируют пенсиюПо словам спикера, индексация проводится в автоматическом режиме. В базе данных имеется вся необходимая информация для проведения этой процедуры: есть сведения персонифицированного учета о каждом пенсионере, работает они или нет. С учетом этой информации и производится выплата."С января мы проводим индексацию страховых пенсий в отношении всех граждан, которые стоят на пенсионном учете в нашем фонде. Но выплата пенсии с учетом индексации будет производиться только неработающим гражданам", - уточнила Пупышева.Однако о работающих пенсионерах государство тоже позаботилось. По словам специалиста, в этом случае корректировка проводится каждый год с 1 августа с учетом страховых взносов, которые выплачивает за работающих пенсионеров работодатель. То есть их размер пенсий тоже ежегодно растет.Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля.Людмила Пупышева обратила внимание, что для получения индексации пенсионерам нет необходимости приходить в клиентские службы фонда с документами, подтверждающие, что они прекратили трудовую деятельность."Если человек решил прекратить свою трудовую деятельность, то мы увидим это в данных персонифицированного учета. И ему с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором он уволился, будет проведена индексация", - пояснила заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым.Если же человек трудоустраивается, то размер пенсии у него не уменьшается. Она продолжает выплачиваться в том же размере, но без последующей индексации.Как индексируется пенсияЛюдмила Пупышева уточняет, что пенсия состоит из двух частей. Страховая пенсия - это те выплаты, которые человек заработал. Она рассчитывается из учета стажа, заработной платы, а также нестраховых периодов, в которые входит в том числе уход за детьми до полутора лет, за инвалидами и лицами достигшими 80 лет. Эта часть у каждого человека индивидуальна.Вторая часть пенсии - фиксированная выплата. Она определена законодательством для всех в одном размере.Гражданам, которые достигают 80 лет, или тем, кто становится инвалидом 1 группы, указом президента предусмотрено повышение фиксированной выплаты в два раза. Плюс к ней с учетом повышения устанавливается еще страховая часть пенсии. В данном случае увеличение выплаты также проходит в автоматическом режиме."Ошибочное мнение у людей, которые являются инвалидами 1 группы, и им уже установлено это повышение, что по достижении 80-летнего возраста, им установят еще одно. Повышение устанавливается только один раз", - обратила внимание Пупышева.Но может быть так, что у гражданина по каким-то причинам не хватает стажа, нет индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который необходимо иметь на момент достижения пенсионного возраста, установленного законодательством. В таком случае он может либо заключить договор с социальным фондом о добровольных выплатах страховых взносов, либо осуществлять уход за лицом, которое достигло 80 лет, или за инвалидом. Таким образом он сможет заработать страховой стаж и ИПК."У нас есть еще такой вид пенсии, как социальная. Она устанавливается гражданам на пять лет позже общеустановленного возраста", - добавила Людмила Пупышева.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отменят комиссии банков при оплате услуг ЖКХ для пенсионеровПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийГосдума приняла закон об индексации пенсий

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россия, общество, фонд социального и пенсионного страхования, изменения в пенсионном законодательстве россии, социальная пенсия, пенсия, новости, людмила пупышева, крым