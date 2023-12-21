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В России повысят социальные и страховые пенсии: кто и когда получит
В России повысят социальные и страховые пенсии: кто и когда получит - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В России повысят социальные и страховые пенсии: кто и когда получит
В 2024 году в России изменится размер социальных и страховых пенсий. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T21:57
2023-12-21T21:57
2023-12-21T21:18
россия
общество
фонд социального и пенсионного страхования
изменения в пенсионном законодательстве россии
социальная пенсия
пенсия
новости
людмила пупышева
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В 2024 году в России изменится размер социальных и страховых пенсий. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.Кому проиндексируют пенсиюПо словам спикера, индексация проводится в автоматическом режиме. В базе данных имеется вся необходимая информация для проведения этой процедуры: есть сведения персонифицированного учета о каждом пенсионере, работает они или нет. С учетом этой информации и производится выплата."С января мы проводим индексацию страховых пенсий в отношении всех граждан, которые стоят на пенсионном учете в нашем фонде. Но выплата пенсии с учетом индексации будет производиться только неработающим гражданам", - уточнила Пупышева.Однако о работающих пенсионерах государство тоже позаботилось. По словам специалиста, в этом случае корректировка проводится каждый год с 1 августа с учетом страховых взносов, которые выплачивает за работающих пенсионеров работодатель. То есть их размер пенсий тоже ежегодно растет.Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля.Людмила Пупышева обратила внимание, что для получения индексации пенсионерам нет необходимости приходить в клиентские службы фонда с документами, подтверждающие, что они прекратили трудовую деятельность."Если человек решил прекратить свою трудовую деятельность, то мы увидим это в данных персонифицированного учета. И ему с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором он уволился, будет проведена индексация", - пояснила заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым.Если же человек трудоустраивается, то размер пенсии у него не уменьшается. Она продолжает выплачиваться в том же размере, но без последующей индексации.Как индексируется пенсияЛюдмила Пупышева уточняет, что пенсия состоит из двух частей. Страховая пенсия - это те выплаты, которые человек заработал. Она рассчитывается из учета стажа, заработной платы, а также нестраховых периодов, в которые входит в том числе уход за детьми до полутора лет, за инвалидами и лицами достигшими 80 лет. Эта часть у каждого человека индивидуальна.Вторая часть пенсии - фиксированная выплата. Она определена законодательством для всех в одном размере.Гражданам, которые достигают 80 лет, или тем, кто становится инвалидом 1 группы, указом президента предусмотрено повышение фиксированной выплаты в два раза. Плюс к ней с учетом повышения устанавливается еще страховая часть пенсии. В данном случае увеличение выплаты также проходит в автоматическом режиме."Ошибочное мнение у людей, которые являются инвалидами 1 группы, и им уже установлено это повышение, что по достижении 80-летнего возраста, им установят еще одно. Повышение устанавливается только один раз", - обратила внимание Пупышева.Но может быть так, что у гражданина по каким-то причинам не хватает стажа, нет индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который необходимо иметь на момент достижения пенсионного возраста, установленного законодательством. В таком случае он может либо заключить договор с социальным фондом о добровольных выплатах страховых взносов, либо осуществлять уход за лицом, которое достигло 80 лет, или за инвалидом. Таким образом он сможет заработать страховой стаж и ИПК."У нас есть еще такой вид пенсии, как социальная. Она устанавливается гражданам на пять лет позже общеустановленного возраста", - добавила Людмила Пупышева.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отменят комиссии банков при оплате услуг ЖКХ для пенсионеровПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийГосдума приняла закон об индексации пенсий
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россия, общество, фонд социального и пенсионного страхования, изменения в пенсионном законодательстве россии, социальная пенсия, пенсия, новости, людмила пупышева, крым
В России повысят социальные и страховые пенсии: кто и когда получит
Страховые и социальные пенсии в России в следующем году проиндексируют на 7,5%
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В 2024 году в России изменится размер социальных и страховых пенсий. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В следующем году все пенсии - и страховые, и социальные, - будут проиндексированы на 7,5%. Мы уже готовим документы к выплатам январских пенсий. Поэтому все неработающие пенсионеры у нас получат январскую пенсию уже с учетом индексации", - сообщила Пупышева.
Кому проиндексируют пенсию
По словам спикера, индексация проводится в автоматическом режиме. В базе данных имеется вся необходимая информация для проведения этой процедуры: есть сведения персонифицированного учета о каждом пенсионере, работает они или нет. С учетом этой информации и производится выплата.
"С января мы проводим индексацию страховых пенсий в отношении всех граждан, которые стоят на пенсионном учете в нашем фонде. Но выплата пенсии с учетом индексации будет производиться только неработающим гражданам", - уточнила Пупышева.
Однако о работающих пенсионерах государство тоже позаботилось. По словам специалиста, в этом случае корректировка проводится каждый год с 1 августа с учетом страховых взносов, которые выплачивает за работающих пенсионеров работодатель. То есть их размер пенсий тоже ежегодно растет.
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля.
Людмила Пупышева обратила внимание, что для получения индексации пенсионерам нет необходимости приходить в клиентские службы фонда с документами, подтверждающие, что они прекратили трудовую деятельность.
"Если человек решил прекратить свою трудовую деятельность, то мы увидим это в данных персонифицированного учета. И ему с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором он уволился, будет проведена индексация", - пояснила заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым.
Если же человек трудоустраивается, то размер пенсии у него не уменьшается. Она продолжает выплачиваться в том же размере, но без последующей индексации.
Как индексируется пенсия
Людмила Пупышева уточняет, что пенсия состоит из двух частей. Страховая пенсия - это те выплаты, которые человек заработал. Она рассчитывается из учета стажа, заработной платы, а также нестраховых периодов, в которые входит в том числе уход за детьми до полутора лет, за инвалидами и лицами достигшими 80 лет. Эта часть у каждого человека индивидуальна.
Вторая часть пенсии - фиксированная выплата. Она определена законодательством для всех в одном размере.
"Когда проходит индексация пенсии, индексируется одновременно и страховая часть, и фиксированная выплата. С января 2024 года фиксированная выплата вырастет, и ее размер составит 8 134 рубля", - уточнила специалист.
Гражданам, которые достигают 80 лет, или тем, кто становится инвалидом 1 группы, указом президента предусмотрено повышение фиксированной выплаты в два раза. Плюс к ней с учетом повышения устанавливается еще страховая часть пенсии. В данном случае увеличение выплаты также проходит в автоматическом режиме.
"Ошибочное мнение у людей, которые являются инвалидами 1 группы, и им уже установлено это повышение, что по достижении 80-летнего возраста, им установят еще одно. Повышение устанавливается только один раз", - обратила внимание Пупышева.
Но может быть так, что у гражданина по каким-то причинам не хватает стажа, нет индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который необходимо иметь на момент достижения пенсионного возраста, установленного законодательством. В таком случае он может либо заключить договор с социальным фондом о добровольных выплатах страховых взносов, либо осуществлять уход за лицом, которое достигло 80 лет, или за инвалидом. Таким образом он сможет заработать страховой стаж и ИПК.
"У нас есть еще такой вид пенсии, как социальная. Она устанавливается гражданам на пять лет позже общеустановленного возраста", - добавила Людмила Пупышева.
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