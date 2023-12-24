https://crimea.ria.ru/20231224/kakie-uslugi-v-rezhime-odnogo-okna-mozhno-poluchit-v-sotsfonde-v-krymu-1133718116.html

Какие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму

Какие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Какие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму

Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования были объединены в единый Социальный фонд в начале 2023 года. Что от этого получили граждане, РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T08:04

2023-12-24T08:04

2023-12-24T08:04

новости

крым

россия

соцзащита

пособия и выплаты

общество

фонд социального и пенсионного страхования

людмила пупышева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111530/51/1115305175_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9d41a41e8ed9f9d15b4e75b6aabb3493.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования были объединены в единый Социальный фонд в начале 2023 года. Что от этого получили граждане, рассказали эксперты в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам заместителя управляющего Отделением СФР по РК Сергея Бугаева, в числе сохраненных - пособия по социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, больничные листы, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет как работающим, так и неработающим, пособия, связанные с несчастным случаем на производстве, ежемесячное и единовременное пособие, а также обеспечение техническими средствами реабилитации.Эксперты поясняют, что подавать заявление на получение разного рода выплат лучше всего через портал госуслуг. Также можно прийти в клиентскую службу по месту жительства и в МФЦ.Во время новогодних праздников заявления принимаются через госуслуги. Если же нужно донести какие-то документы, то сделать это можно будет уже после январских выходных.29 декабря – последний рабочий день Социального фонда в Крыму в этом году. Первый рабочий день в 2024 году – 9 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый Социальный фонд: итоги первого года работыКак оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и СоцстрахаНовые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, россия, соцзащита, пособия и выплаты, общество, фонд социального и пенсионного страхования, людмила пупышева