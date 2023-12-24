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Какие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму
Какие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Какие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму
Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования были объединены в единый Социальный фонд в начале 2023 года. Что от этого получили граждане, РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T08:04
2023-12-24T08:04
2023-12-24T08:04
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соцзащита
пособия и выплаты
общество
фонд социального и пенсионного страхования
людмила пупышева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования были объединены в единый Социальный фонд в начале 2023 года. Что от этого получили граждане, рассказали эксперты в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам заместителя управляющего Отделением СФР по РК Сергея Бугаева, в числе сохраненных - пособия по социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, больничные листы, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет как работающим, так и неработающим, пособия, связанные с несчастным случаем на производстве, ежемесячное и единовременное пособие, а также обеспечение техническими средствами реабилитации.Эксперты поясняют, что подавать заявление на получение разного рода выплат лучше всего через портал госуслуг. Также можно прийти в клиентскую службу по месту жительства и в МФЦ.Во время новогодних праздников заявления принимаются через госуслуги. Если же нужно донести какие-то документы, то сделать это можно будет уже после январских выходных.29 декабря – последний рабочий день Социального фонда в Крыму в этом году. Первый рабочий день в 2024 году – 9 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый Социальный фонд: итоги первого года работыКак оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и СоцстрахаНовые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч
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новости, крым, россия, соцзащита, пособия и выплаты, общество, фонд социального и пенсионного страхования, людмила пупышева
Какие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму
Социальный фонд России сохранил выплаты по линии пенсионного фонда и фонда соцстрахования
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования были объединены в единый Социальный фонд в начале 2023 года. Что от этого получили граждане, рассказали эксперты в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Это дало возможность гражданам России, в том числе крымчанам, обращаться в один фонд. Мы работаем теперь по системе одного окна. Все пособия, которые выплачивались и по лини пенсионного фонда, и по линии социального страхования, сохранены и предоставляются гражданам, которые имеют право по законодательству их получать", - рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева.
По словам заместителя управляющего Отделением СФР по РК Сергея Бугаева, в числе сохраненных - пособия по социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, больничные листы, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет как работающим, так и неработающим, пособия, связанные с несчастным случаем на производстве, ежемесячное и единовременное пособие, а также обеспечение техническими средствами реабилитации.
"По линии бывшего пенсионного фонда сохранились выплаты чернобыльцам, ежемесячная выплата инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны. Также сейчас появилась большая категория выплат ветеранам боевых действий и членам их семей. Устанавливаются компенсации по уходу за детьми-инвалидами, за людьми, достигшими 80-летнего возраста, а также инвалидами", - добавила Людмила Пупышева.
Эксперты поясняют, что подавать заявление на получение разного рода выплат лучше всего через портал госуслуг. Также можно прийти в клиентскую службу по месту жительства и в МФЦ.
Во время новогодних праздников заявления принимаются через госуслуги. Если же нужно донести какие-то документы, то сделать это можно будет уже после январских выходных.
29 декабря – последний рабочий день Социального фонда в Крыму в этом году. Первый рабочий день в 2024 году – 9 января.
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