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Новые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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Новые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч
Новые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Новые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч
Компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами с 2024 года будут начисляться по новым правилам. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T07:46
2023-12-23T07:46
пособия и выплаты
общество
дети
инвалидность
новости
людмила пупышева
фонд социального и пенсионного страхования
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами с 2024 года будут начисляться по новым правилам. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.Специалист уточнила, что ранее компенсационные выплаты лицам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами, устанавливались только неработающим трудоспособным гражданам.Чтобы получить выплату по новым правилам, нужно будет подтвердить неполную занятость.Внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты поручил в августе 2023 года президент Владимир Путин. Он обратил внимание на необходимость сохранения права на ежемесячную выплату родителю или опекуну, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае их частичной занятости.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жильеПравительство РФ утвердило новую меру поддержки для детей-инвалидовНе больно и не страшно: паллиативный статус детей в Крыму
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пособия и выплаты, общество, дети, инвалидность, новости, людмила пупышева, фонд социального и пенсионного страхования
Новые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч

В 2024 году меняются требования к родителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов

07:46 23.12.2023
 
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами с 2024 года будут начисляться по новым правилам. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Внесены изменения в законодательство. С 1 января 2024 года изменились требования к родителям, опекунам и попечителям, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и которые работают неполный рабочий день, либо работают дистанционно, на дому. Этой категории лиц будет выплачиваться компенсация в размере 10 тысяч рублей", - сообщила Людмила Пупышева.
Специалист уточнила, что ранее компенсационные выплаты лицам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами, устанавливались только неработающим трудоспособным гражданам.
Чтобы получить выплату по новым правилам, нужно будет подтвердить неполную занятость.
Внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты поручил в августе 2023 года президент Владимир Путин. Он обратил внимание на необходимость сохранения права на ежемесячную выплату родителю или опекуну, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае их частичной занятости.
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Пособия и выплатыОбществодетиИнвалидностьНовостиЛюдмила ПупышеваФонд социального и пенсионного страхования
 
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