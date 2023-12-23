https://crimea.ria.ru/20231223/novye-pravila-vyplat-po-ukhodu-za-detmi-invalidami-komu-dadut-10-tysyach-1133718230.html

Новые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч

Новые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Новые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч

Компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами с 2024 года будут начисляться по новым правилам. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T07:46

2023-12-23T07:46

2023-12-23T07:46

пособия и выплаты

общество

дети

инвалидность

новости

людмила пупышева

фонд социального и пенсионного страхования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/01/1119004918_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d1218e4418f3fa0a106dd2dc4dd31633.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами с 2024 года будут начисляться по новым правилам. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.Специалист уточнила, что ранее компенсационные выплаты лицам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами, устанавливались только неработающим трудоспособным гражданам.Чтобы получить выплату по новым правилам, нужно будет подтвердить неполную занятость.Внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты поручил в августе 2023 года президент Владимир Путин. Он обратил внимание на необходимость сохранения права на ежемесячную выплату родителю или опекуну, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае их частичной занятости.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жильеПравительство РФ утвердило новую меру поддержки для детей-инвалидовНе больно и не страшно: паллиативный статус детей в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособия и выплаты, общество, дети, инвалидность, новости, людмила пупышева, фонд социального и пенсионного страхования