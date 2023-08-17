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Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей

Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей

Президент Владимир Путин поручил обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка независимо от улучшения материального... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T17:26

2023-08-17T17:26

2023-08-17T17:26

владимир путин (политик)

дети

пособия и выплаты

соцзащита

новости

кремль

закон и право

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поручил обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка независимо от улучшения материального положения членов семьи. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Также глава государства поручил внести в нормативные правовые акты изменения, предусматривающие сохранение права на ежемесячную выплату родителю или опекуну, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае их частичной занятости.Кроме того, право на пособие по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, также будет сохранено.Срок исполнения поручений – 1 октября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные именаКак пособия влияют на рождаемость в КрымуМРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дети, пособия и выплаты, соцзащита, новости, кремль, закон и право, правительство россии