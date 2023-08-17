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Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей
Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей
Президент Владимир Путин поручил обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка независимо от улучшения материального... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T17:26
2023-08-17T17:26
владимир путин (политик)
дети
пособия и выплаты
соцзащита
новости
кремль
закон и право
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поручил обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка независимо от улучшения материального положения членов семьи. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Также глава государства поручил внести в нормативные правовые акты изменения, предусматривающие сохранение права на ежемесячную выплату родителю или опекуну, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае их частичной занятости.Кроме того, право на пособие по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, также будет сохранено.Срок исполнения поручений – 1 октября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные именаКак пособия влияют на рождаемость в КрымуМРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), дети, пособия и выплаты, соцзащита, новости, кремль, закон и право, правительство россии
Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей

Пособия на детей будут платить независимо от улучшения матположения – поручение Путина

17:26 17.08.2023
 
© РИА Новости . Тарас ЛитвиненкоВыплата пособий
Выплата пособий - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поручил обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка независимо от улучшения материального положения членов семьи. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие", - говорится в перечне поручений.
Также глава государства поручил внести в нормативные правовые акты изменения, предусматривающие сохранение права на ежемесячную выплату родителю или опекуну, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае их частичной занятости.
Кроме того, право на пособие по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, также будет сохранено.
Срок исполнения поручений – 1 октября 2023 года.
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Владимир Путин (политик)детиПособия и выплатыСоцзащитаНовостиКремльЗакон и правоПравительство России
 
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