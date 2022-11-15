https://crimea.ria.ru/20221115/pravitelstvo-rf-utverdilo-novuyu-meru-podderzhki-dlya-detey-invalidov-1125372770.html
Правительство РФ утвердило новую меру поддержки для детей-инвалидов
Правительство РФ утвердило новую меру поддержки для детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Правительство РФ утвердило новую меру поддержки для детей-инвалидов
Дети-инвалиды с тяжелыми заболеваниями смогут бесплатно летать до места лечения и обратно с 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T11:00
2022-11-15T11:00
2022-11-15T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Дети-инвалиды с тяжелыми заболеваниями смогут бесплатно летать до места лечения и обратно с 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ."С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно", – говорится в сообщении ведомства.Кроме того, мера поддержки коснется детей, которые проходят противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящихся на гемодиализе.Бесплатный перелет также предусмотрен для родителей детей-инвалидов или их сопровождающих, и будет предоставлен в случаях, когда дорога к месту лечению на поезде занимает более 12 часов или составляет более тысячи километров.Авиаперелет к месту лечения – является такой же социальной услугой, как и лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах, резюмировали в правительстве.Ранее в Госдуме объяснили причины отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам в России.
https://crimea.ria.ru/20220504/mintrud-80-rossiyan-s-invalidnostyu-mogut-prokhodit-ekspertizu-zaochno-1123129871.html
https://crimea.ria.ru/20211228/kabmin-rasshiril-vozmozhnosti-matkapitala-dlya-detey-invalidov-1121885978.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии, общество, соцзащита
Правительство РФ утвердило новую меру поддержки для детей-инвалидов
Дети-инвалиды и их родители смогут бесплатно летать до места лечения и обратно с 2023 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Дети-инвалиды с тяжелыми заболеваниями смогут бесплатно летать до места лечения и обратно с 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, мера поддержки коснется детей, которые проходят противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящихся на гемодиализе.
Бесплатный перелет также предусмотрен для родителей детей-инвалидов или их сопровождающих, и будет предоставлен в случаях, когда дорога к месту лечению на поезде занимает более 12 часов или составляет более тысячи километров.
Авиаперелет к месту лечения – является такой же социальной услугой, как и лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах, резюмировали в правительстве.