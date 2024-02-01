https://crimea.ria.ru/20240201/zvonki-iz-bankov-i-povyshennye-vyplaty-chto-zhdet-rossiyan-v-fevrale-1134587611.html

Звонки из банков и повышенные выплаты: что ждет россиян в феврале

Звонки из банков и повышенные выплаты: что ждет россиян в феврале - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Звонки из банков и повышенные выплаты: что ждет россиян в феврале

В феврале россияне получат повышенные социальные выплаты, клиентов банков обязательно проинформируют об окончании срока вклада, роботов-коллекторов обяжут... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-02-01T06:06

2024-02-01T06:06

2024-01-31T23:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В феврале россияне получат повышенные социальные выплаты, клиентов банков обязательно проинформируют об окончании срока вклада, роботов-коллекторов обяжут представляться гражданам, а ошибки в регистрации недвижимости станут исправлять быстрее.Эти и другие новшества третьего зимнего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Соцпакет для россиянСразу 40 социальных выплат и пособий в феврале проиндексируют на 7,4 %. В том числе речь о материнском капитале - на первого ребенка он вырастет на 44 тысячи рублей, до 630 967 рублей, а за второго — на 58 тыс. рублей, до 833,8 тысяч. Тем, кто уже получил часть денег, проиндексируют остаток.Также повышаются единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные выплаты ветеранам, Героям СССР, Героям труда и Героям России, ликвидаторам-чернобыльцам, инвалидам I, II, III групп и другие выплаты.Кроме того, государство пересчитает доплату к пенсии летчикам и шахтерам - в каждом конкретном случае ее размер будет зависеть от заработка и стажа.Вкладчикам и должникамС 1 февраля банки обязаны бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов. По срочным - минимум за пять дней до истечения срока.Также ужесточаются правила защиты заемщиков от произвола "выбивателей долгов": раньше судебные приставы контролировали только профессиональных коллекторов, теперь - еще и профильных специалистов банков и микрофинансовых организаций.Следующая новинка - понятие "автоматизированный интеллектуальный агент". Речь о роботах-коллекторах, которым, как и коллекторам-людям, теперь нельзя беспокоить должников ночными автоматическими звонками. Еще робот теперь обязан представиться собеседнику - обозначить, что диалог ведет искусственный интеллект.Росреестр и "Госуслуги"Еще одно новое в "Госуслугах" - теперь через портал можно отправить досудебное обжалование решений, принятых должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию. Подать жалобу можно в течение 30 дней после нарушения прав заявителя. Рассмотрят ее в течение 15 рабочих дней. Досудебное обжалование станет обязательным для обращения в суд.Регулирование хостингаС 1 февраля организации, обеспечивающие мощности для размещения сайтов, должны быть зарегистрированы в специальном реестре Роскомнадзора. Попасть туда могут только компании, зарегистрированные в стране, при условии, что их вычислительные мощности расположены в России.Все организации, которые не попали в реестр, окажутся под запретом и больше не смогут обеспечивать хостинг отечественных сайтов.И другие изменения…Для налогоплательщиков: с 1 февраля юридические лица в РФ будут подавать налоговые декларации на имущество не позднее 25 февраля каждого года, следующего за истекшим налоговым периодом. В этом году можно до 26 числа, поскольку установленная дата выпадает на воскресенье.Для потребителей: с 27 февраля в стране меняется техрегламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств. В том числе в составе продуктов не должно быть сорбатов натрия и кальция, муравьиной кислоты, красного рисового красителя и кантаксантина. Также исключается подсластитель стевия. Некоторые добавки, наоборот, попали в список разрешенных - например, антиокислитель этиллауриларгинат.Для пожарных - добровольцев: порядок создания и деятельности добровольных пожарных подразделений упрощается. Теперь добровольные пожарные подразделения, созданные на предприятиях, смогут получать льготы, компенсации и страховку за счет организации, а также питание, форменную одежду, средства индивидуальной защиты и так далее. Закон направлен на развитие волонтерства.Для иностранцев и зарубежных компаний: с февраля в России смогут блокировать деньги и имущество иностранцев и российских компаний с иностранным участием более 50%, попавших под российские специальные экономические меры. Также закон запрещает банкам отправлять заграничные переводы, если их получатель попал под ограничения.Хранителям гостайн: граждане, призванные на военную службу или военные сборы, смогут проще получить доступ к гостайне. Зато тем, кто имеет иностранное гражданство или вид на жительство, или же родственников-иностранцев, в доступе к государственным секретам теперь могут отказать. Самые важные поправки касаются выезда за границу: лиц, которые имеют доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям, смогут ограничивать в передвижениях. Срок ограничения не будет превышать пяти лет с момента, когда человек в последний раз получал секретные сведения.Читайте также на РИА Новости Крым:Животные – пассажиры: готовятся новые правила перевозок в поездахЗа дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званий Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, россия, общество, новости, пособия и выплаты, госуслуги, налоги