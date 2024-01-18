https://crimea.ria.ru/20240118/protsenty-za-zaderzhku-zarplaty-gosduma-prinyala-popravki-v-trudovoy-kodeks-1134301321.html

Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс

Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс

Работодателя обяжут выплачивать компенсацию за задержку зарплаты. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс России приняты Госдумой в третьем чтении 18 января. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T20:45

2024-01-18T20:45

2024-01-18T20:38

константин бахарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Работодателя обяжут выплачивать компенсацию за задержку зарплаты. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс России приняты Госдумой в третьем чтении 18 января. В чем суть изменений в законе, РИА Новости Крым рассказал депутат ГД от Крыма Константин Бахарев."Сегодня были приняты поправки о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других положенных ему выплат. Это устраняет некоторую дискриминацию в отношении работников, и будет дополнительно мотивировать работодателя как можно быстрее с ними рассчитаться", - говорит Константин Бахарев.Депутат уточнил, что в соответствии с поправками работник, помимо положенных выплат, будет иметь право на компенсацию за задержку, которая исчисляется за весь период, начиная со дня, следующего за датой, когда эти выплаты должны были быть осуществлены.Депутат напомнил, что в 2019 году Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс о внесудебном порядке взыскания с работодателя задолженности по зарплате. Обязанности взыскивать задолженность возложили на госинспектора по труду. Однако депутаты обратили внимание, что на практике, когда стороны обращались, в итоге, в суд, последний признавал право работника только на получение самих выплат без учета процентов за задержку.Закон вступит в силу после одобрения поправок Советом Федерации, подписи президента и публикации документа на официальном интернет-портале правовой информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юристаКогда выплаты по больничному вырастут вдвое – юристАксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, трудовой кодекс, закон и право, работа, зарплата, новости, общество