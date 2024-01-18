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Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс
Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс
Работодателя обяжут выплачивать компенсацию за задержку зарплаты. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс России приняты Госдумой в третьем чтении 18 января. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T20:45
2024-01-18T20:38
константин бахарев
трудовой кодекс
закон и право
работа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Работодателя обяжут выплачивать компенсацию за задержку зарплаты. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс России приняты Госдумой в третьем чтении 18 января. В чем суть изменений в законе, РИА Новости Крым рассказал депутат ГД от Крыма Константин Бахарев."Сегодня были приняты поправки о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других положенных ему выплат. Это устраняет некоторую дискриминацию в отношении работников, и будет дополнительно мотивировать работодателя как можно быстрее с ними рассчитаться", - говорит Константин Бахарев.Депутат уточнил, что в соответствии с поправками работник, помимо положенных выплат, будет иметь право на компенсацию за задержку, которая исчисляется за весь период, начиная со дня, следующего за датой, когда эти выплаты должны были быть осуществлены.Депутат напомнил, что в 2019 году Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс о внесудебном порядке взыскания с работодателя задолженности по зарплате. Обязанности взыскивать задолженность возложили на госинспектора по труду. Однако депутаты обратили внимание, что на практике, когда стороны обращались, в итоге, в суд, последний признавал право работника только на получение самих выплат без учета процентов за задержку.Закон вступит в силу после одобрения поправок Советом Федерации, подписи президента и публикации документа на официальном интернет-портале правовой информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юристаКогда выплаты по больничному вырастут вдвое – юристАксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
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константин бахарев, трудовой кодекс, закон и право, работа, зарплата, новости, общество
Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс

Работодателя обяжут выплачивать проценты за задержку заработной платы – Госдума

20:45 18.01.2024
 
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Снятие денег с банковской карты - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Работодателя обяжут выплачивать компенсацию за задержку зарплаты. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс России приняты Госдумой в третьем чтении 18 января. В чем суть изменений в законе, РИА Новости Крым рассказал депутат ГД от Крыма Константин Бахарев.
"Сегодня были приняты поправки о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других положенных ему выплат. Это устраняет некоторую дискриминацию в отношении работников, и будет дополнительно мотивировать работодателя как можно быстрее с ними рассчитаться", - говорит Константин Бахарев.
Депутат уточнил, что в соответствии с поправками работник, помимо положенных выплат, будет иметь право на компенсацию за задержку, которая исчисляется за весь период, начиная со дня, следующего за датой, когда эти выплаты должны были быть осуществлены.

"Проценты подлежат взысканию с работодателя в случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а суд признал право работника на их получение. При задержке зарплаты работник также, как и раньше обращается в трудовую инспекцию. Инспектор по труду должен принять меры по взысканию с работодателя задолженности", - уточнил Константин Бахарев.

Депутат напомнил, что в 2019 году Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс о внесудебном порядке взыскания с работодателя задолженности по зарплате. Обязанности взыскивать задолженность возложили на госинспектора по труду. Однако депутаты обратили внимание, что на практике, когда стороны обращались, в итоге, в суд, последний признавал право работника только на получение самих выплат без учета процентов за задержку.
Закон вступит в силу после одобрения поправок Советом Федерации, подписи президента и публикации документа на официальном интернет-портале правовой информации.
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