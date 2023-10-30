https://crimea.ria.ru/20231030/kogda-vyplaty-po-bolnichnomu-vyrastut-vdvoe--yurist-1132417615.html

Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист

Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист

Максимальный размер выплаты по больничному – листку временной нетрудоспособности – увеличится вдвое в течение ближайших двух лет. Об этом пишет агентство... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T15:40

2023-10-30T15:40

2023-10-30T15:40

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Максимальный размер выплаты по больничному – листку временной нетрудоспособности – увеличится вдвое в течение ближайших двух лет. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на комментарий заслуженного юриста России Ивана Соловьева.В этом году максимальная сумма, которую может получить сотрудник за день больничного, составляет 2737 рублей. При этом первые три дня оплачивает работодатель, а все остальные – Социальный фонд.Постепенное увеличение выплат юрист назвал "дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав граждан". Кроме того, это позволит людям обеспечить нормальные условия для лечения и выздоровления.

https://crimea.ria.ru/20221011/kak-uyti-na-bolnichnyy-i-ne-poteryat-v-dokhodakh-1124812685.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, соцзащита, общество, новости