Рейтинг@Mail.ru
Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231030/kogda-vyplaty-po-bolnichnomu-vyrastut-vdvoe--yurist-1132417615.html
Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист
Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист
Максимальный размер выплаты по больничному – листку временной нетрудоспособности – увеличится вдвое в течение ближайших двух лет. Об этом пишет агентство... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T15:40
2023-10-30T15:40
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
здоровье
соцзащита
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074310_0:53:1620:964_1920x0_80_0_0_614ac799b8d46a54328adb7f7b718bc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Максимальный размер выплаты по больничному – листку временной нетрудоспособности – увеличится вдвое в течение ближайших двух лет. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на комментарий заслуженного юриста России Ивана Соловьева.В этом году максимальная сумма, которую может получить сотрудник за день больничного, составляет 2737 рублей. При этом первые три дня оплачивает работодатель, а все остальные – Социальный фонд.Постепенное увеличение выплат юрист назвал "дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав граждан". Кроме того, это позволит людям обеспечить нормальные условия для лечения и выздоровления.
https://crimea.ria.ru/20221011/kak-uyti-na-bolnichnyy-i-ne-poteryat-v-dokhodakh-1124812685.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074310_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_f3f91cf4d9441049e2c5f8137b3f984d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, соцзащита, общество, новости
Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист

Выплаты по больничному листу увеличатся вдвое к 2025 году

15:40 30.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Максимальный размер выплаты по больничному – листку временной нетрудоспособности – увеличится вдвое в течение ближайших двух лет. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на комментарий заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
В этом году максимальная сумма, которую может получить сотрудник за день больничного, составляет 2737 рублей. При этом первые три дня оплачивает работодатель, а все остальные – Социальный фонд.
"В проекте бюджета Социального фонда заложены уже совсем другие цифры. В 2024 году максимальная выплата за день нахождения на больничном составит уже чуть более 4100 рублей, а в 2025-м – 5674 рубля", – сообщил Соловьев. Таким образом, размер выплаты повысится почти вдвое.
Постепенное увеличение выплат юрист назвал "дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав граждан". Кроме того, это позволит людям обеспечить нормальные условия для лечения и выздоровления.
Бланки больничных листов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября 2022, 07:03
Как уйти на больничный и не потерять в доходах
 
Здравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеСоцзащитаОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам
15:56Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской области
15:40Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист
15:25Очередь к Крымскому мосту растет
15:03Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей
14:51Ракетная атака на Крым и Севастополь: что известно к этому часу
14:36Педофил в Севастополе осужден пожизненно
14:32Обстановка на Крымском мосту после атаки ВСУ на Крым
14:23Какую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направлении
14:19Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ
14:05Житель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым
13:53Над Крымом сбиты 8 ракет Storm Shadow – Минобороны
13:51Песков: события в аэропорту Махачкалы – результат вмешательства извне
13:45На трассе "Таврида" в Крыму водитель с Кубани протаранил бетонный блок
13:33Крымский мост открыт
13:26В Севастополе отбой воздушной тревоги
13:17Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу
13:10Дым в Севастопольской бухте – что происходит
13:01В Севастополе работает ПВО
12:55Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах
Лента новостейМолния