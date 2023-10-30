https://crimea.ria.ru/20231030/kogda-vyplaty-po-bolnichnomu-vyrastut-vdvoe--yurist-1132417615.html
Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист
Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист
Максимальный размер выплаты по больничному – листку временной нетрудоспособности – увеличится вдвое в течение ближайших двух лет. Об этом пишет агентство... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T15:40
2023-10-30T15:40
2023-10-30T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Максимальный размер выплаты по больничному – листку временной нетрудоспособности – увеличится вдвое в течение ближайших двух лет. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на комментарий заслуженного юриста России Ивана Соловьева.В этом году максимальная сумма, которую может получить сотрудник за день больничного, составляет 2737 рублей. При этом первые три дня оплачивает работодатель, а все остальные – Социальный фонд.Постепенное увеличение выплат юрист назвал "дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав граждан". Кроме того, это позволит людям обеспечить нормальные условия для лечения и выздоровления.
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здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, соцзащита, общество, новости
Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист
Выплаты по больничному листу увеличатся вдвое к 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Максимальный размер выплаты по больничному – листку временной нетрудоспособности – увеличится вдвое в течение ближайших двух лет. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на комментарий заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
В этом году максимальная сумма, которую может получить сотрудник за день больничного, составляет 2737 рублей. При этом первые три дня оплачивает работодатель, а все остальные – Социальный фонд.
"В проекте бюджета Социального фонда заложены уже совсем другие цифры. В 2024 году максимальная выплата за день нахождения на больничном составит уже чуть более 4100 рублей, а в 2025-м – 5674 рубля", – сообщил Соловьев. Таким образом, размер выплаты повысится почти вдвое.
Постепенное увеличение выплат юрист назвал "дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав граждан". Кроме того, это позволит людям обеспечить нормальные условия для лечения и выздоровления.