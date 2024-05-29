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К чему приведет отказ ЕС от российских энергоносителей

К чему приведет отказ ЕС от российских энергоносителей - РИА Новости Крым, 29.05.2024

К чему приведет отказ ЕС от российских энергоносителей

Есть большая вероятность, что Евросоюз по просьбе ФРГ может полностью отказаться от энергоносителей из России, однако это приведет к деградации экономики самой... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T14:47

2024-05-29T14:47

2024-05-29T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Есть большая вероятность, что Евросоюз по просьбе ФРГ может полностью отказаться от энергоносителей из России, однако это приведет к деградации экономики самой Германии. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.По информации Bloomberg, Германия с Чехией призывают ЕС сократить последние 20% импорта энергоносителей из России. Американское информагентство ссылается на письмо министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стретен от министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра торговли Чехии Юзефа Сикелы. В нем ФРГ и Чехия просят определить способы поэтапного отказа от нефти, СПГ и ядерного топлива из России."Есть большая вероятность, что откажутся, потому что Германия сейчас находится под внешним управлением. И это внешнее управление маниакально диктует ей разрушить собственную экономику. Сопротивляться возможности у них нет", - комментирует Алексей Мухин.По словам политолога, последствия для экономики той же Германии будут неприятные, потому что придется покупать российские энергоносители, но уже дороже.Что касается последствий этого шага для России, то эксперт отмечает, что у РФ и сейчас существуют эти проблемы, но они не смертельные."Мы довольно активны на рынке сбыта. Не Германией единой жива Россия", - заключил Мухин.В конце мая Великобритания ввела очередной пакет санкций против России. В список компаний попали в том числе предприятия, которые торгуют алмазами и нефтью.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа не смогла согласовать запрет на импорт нефти из РоссииЧто будет, если ЕС откажется от российской нефти и газаВойна за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, германия, европейский союз (ес), экономика, мнения, алексей мухин, газ, нефть, российская нефть