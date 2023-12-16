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Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа
Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа
Европе необходим украинский конфликт, чтобы избавиться от старого арсенала и закупить для своих армий современные виды вооружения с целью ведения боевых... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T21:12
2023-12-16T21:12
2023-12-16T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Европе необходим украинский конфликт, чтобы избавиться от старого арсенала и закупить для своих армий современные виды вооружения с целью ведения боевых действий в будущем. В том числе, возможно, и против России. Европа мечтает заполучить сырьевые ресурсы Российской Федерации. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя слова главы МО ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германии и другим европейским странам следует ускорить процесс перевооружения своих армий.Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что у Германии есть "пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества", и что европейским странам следует ускорить процесс перевооружения армии из-за возможных "военных угроз".И объясняет: в антироссийской коалиции находятся около 50 стран, и согласовать санкции даже с двадцатью странами в течение нескольких месяцев невозможно. А это значит, что первые пакеты санкций были заранее подготовлены и хранились в правительстве этих стран, потому их ввели так быстро и без споров относительно того, какие ограничения вводить в отношении РФ.По мнению Кнутова, западные страны рассчитывали на то, что в России из-за санкций начнется серьезный кризис.Если европейцы еще "действуют по инерции" и "мечтают заполучить сырьевые ресурсы России", то американцы уже понимают, что этот план трещит по швам. Кроме того, напряженная ситуация на Ближнем Востоке и в районе Тайваня может привести к тому, что для США сложится неблагоприятная обстановка как на Ближнем Востоке, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По этой причине американцы потихонечку начинают "сливать" Украину, объясняет Кнутов.По его мнению, Европе сейчас нужен украинский конфликт, чтобы избавиться от старого хлама, который был ее арсенале, и поставить вопрос о закупке современных видов оружия.Ранее Юрий Кнутов также высказал мнение, что поставки танков, истребителей, кассетных боеприпасов и другого западного оружия задерживаются потому, что США не заинтересованы в победе Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Вашингтону не нужна победа Украины – экспертПочему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией – историкЗадач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегию
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юрий кнутов, мнения, россия, в мире, политика, европейский союз
Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа
Европа перевооружается и вводит санкции из-за желания получить ресурсы России – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Европе необходим украинский конфликт, чтобы избавиться от старого арсенала и закупить для своих армий современные виды вооружения с целью ведения боевых действий в будущем. В том числе, возможно, и против России. Европа мечтает заполучить сырьевые ресурсы Российской Федерации. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым
высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя слова главы МО ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германии и другим европейским странам следует ускорить процесс перевооружения своих армий.
Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что у Германии есть "пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества", и что европейским странам следует ускорить процесс перевооружения армии из-за возможных "военных угроз".
"К сожалению, да. Они (страны ЕС – ред.) хотят воевать. Они даже собирались воевать с нами. Концепция была такая, что нас специально втянули в СВО. Это был план НАТО и стран Запада. И, к сожалению, у нас не было другого выхода, кроме как пойти на это. Более того, у них заранее была подготовлена программа санкций", – считает Кнутов.
И объясняет: в антироссийской коалиции находятся около 50 стран, и согласовать санкции даже с двадцатью странами в течение нескольких месяцев невозможно. А это значит, что первые пакеты санкций были заранее подготовлены и хранились в правительстве этих стран, потому их ввели так быстро и без споров относительно того, какие ограничения вводить в отношении РФ.
По мнению Кнутова, западные страны рассчитывали на то, что в России из-за санкций начнется серьезный кризис.
"Почему Запад пошел на резкие ограничения торговли с нами? А Германия даже бровью не повела, когда "Северные потоки" взорвали? Запад распределил между собой, кому какой кусок достанется после государственного переворота России, на который они рассчитывали. Немцы уже четко знали, какие газовые месторождения достанутся им в Сибири. Бесплатно. В счет контрибуции и репарации. Французы, итальянцы, американцы – каждая страна должна была получить по куску бесплатно. По этой причине они легко пошли на санкции: отказались в одном, чтобы потом получить в тысячу раз больше, "поделив" Россию. Но этот план у них тоже рухнул. И сейчас Запад в полной растерянности", – считает эксперт.
Если европейцы еще "действуют по инерции" и "мечтают заполучить сырьевые ресурсы России", то американцы уже понимают, что этот план трещит по швам. Кроме того, напряженная ситуация на Ближнем Востоке и в районе Тайваня может привести к тому, что для США сложится неблагоприятная обстановка как на Ближнем Востоке, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По этой причине американцы потихонечку начинают "сливать" Украину, объясняет Кнутов.
"Германия и другие европейские государства понимают: ситуация может сложиться так, что американцы "кинут" европейцев. Как они когда-то "кинули" правительство в Афганистане. И как сейчас могут "кинуть" украинское правительство. Поэтому в Европе все чаще говорят о создании блока европейских государств по аналогии с НАТО, но без США или с ограниченным их участием. Принимается программа создания единой европейской системы противовоздушной обороны", – говорит Кнутов.
По его мнению, Европе сейчас нужен украинский конфликт, чтобы избавиться от старого хлама, который был ее арсенале, и поставить вопрос о закупке современных видов оружия.
"В Европе понимают, что конфликт может разрастись на Ближнем Востоке. Продолжается конфликт на Украине, которой сейчас Запад ограничил поставки боевой техники не из-за дефицита, техники достаточно, просто эти запасы уже предназначены на тот случай, если начнется конфликт на Тайване", – резюмирует эксперт.
Ранее Юрий Кнутов также высказал мнение
, что поставки танков, истребителей, кассетных боеприпасов и другого западного оружия задерживаются потому, что США не заинтересованы в победе Украины.
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