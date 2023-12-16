https://crimea.ria.ru/20231216/voyna-za-prirodnye-resursy-rossii-chego-na-samom-dele-khochet-evropa-1133601702.html

Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа

Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа

Европе необходим украинский конфликт, чтобы избавиться от старого арсенала и закупить для своих армий современные виды вооружения с целью ведения боевых... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T21:12

2023-12-16T21:12

2023-12-16T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Европе необходим украинский конфликт, чтобы избавиться от старого арсенала и закупить для своих армий современные виды вооружения с целью ведения боевых действий в будущем. В том числе, возможно, и против России. Европа мечтает заполучить сырьевые ресурсы Российской Федерации. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя слова главы МО ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германии и другим европейским странам следует ускорить процесс перевооружения своих армий.Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что у Германии есть "пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества", и что европейским странам следует ускорить процесс перевооружения армии из-за возможных "военных угроз".И объясняет: в антироссийской коалиции находятся около 50 стран, и согласовать санкции даже с двадцатью странами в течение нескольких месяцев невозможно. А это значит, что первые пакеты санкций были заранее подготовлены и хранились в правительстве этих стран, потому их ввели так быстро и без споров относительно того, какие ограничения вводить в отношении РФ.По мнению Кнутова, западные страны рассчитывали на то, что в России из-за санкций начнется серьезный кризис.Если европейцы еще "действуют по инерции" и "мечтают заполучить сырьевые ресурсы России", то американцы уже понимают, что этот план трещит по швам. Кроме того, напряженная ситуация на Ближнем Востоке и в районе Тайваня может привести к тому, что для США сложится неблагоприятная обстановка как на Ближнем Востоке, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По этой причине американцы потихонечку начинают "сливать" Украину, объясняет Кнутов.По его мнению, Европе сейчас нужен украинский конфликт, чтобы избавиться от старого хлама, который был ее арсенале, и поставить вопрос о закупке современных видов оружия.Ранее Юрий Кнутов также высказал мнение, что поставки танков, истребителей, кассетных боеприпасов и другого западного оружия задерживаются потому, что США не заинтересованы в победе Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Вашингтону не нужна победа Украины – экспертПочему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией – историкЗадач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий кнутов, мнения, россия, в мире, политика, европейский союз