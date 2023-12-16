https://crimea.ria.ru/20231216/zadach-nastupat-ne-stavitsya-genshtab-vsu-menyaet-strategiyu-1133599521.html

Задач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегию

Задач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегию - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Задач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегию

Пересмотреть военную стратегию и на время отказаться от попыток отвоевать у российской армии новые территории решили в генштабе ВСУ. Об этом пишет издание Bild. РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T17:43

2023-12-16T17:43

2023-12-16T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Пересмотреть военную стратегию и на время отказаться от попыток отвоевать у российской армии новые территории решили в генштабе ВСУ. Об этом пишет издание Bild.Авторы публикации утверждают, что сейчас одной из главных задач ВСУ является нанесение максимально возможного урона живой силе противника. Кроме того, немецкие журналисты пишут, что украинские военнослужащие, отступая, закладывают минные поля, а в случае получения новых видов вооружения питают надежды снова пойти в наступление.Ранее сообщалось, что Пентагон собирается направить в Киев высокопоставленного военного для проведения консультаций и выработки новой стратегии военных действий.При этом координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны. 7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией – историкЗапад пытается разобщить страны СНГ – НарышкинОборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает

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германия

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всу (вооруженные силы украины), украина, германия, новости, новости сво