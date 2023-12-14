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Запад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Запад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин
Запад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Запад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин
пытается разобщить эти государства и не допустить создания альтернативного центра силы на базе СНГ. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T17:11
2023-12-14T17:11
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
минск
белоруссия
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Западные страны не оставляют попыток грубого вмешательства в дела стран Содружества Независимых Государств (СНГ), пытается разобщить эти государства и не допустить создания альтернативного центра силы на базе СНГ. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе встречи с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.При этом Нарышкин отметил, что западные страны, действуя подобным образом, хотят лишить страны СНГ "политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы", который был бы способен "бросить вызов слабеющей западной гегемонии".Ранее Сергей Нарышкин заявлял, что Соединенные Штаты на сейчас являются самым опасным и непримиримым оппонентом России, однако Запад неверно оценил потенциал России и потому просчитался в намерении победить ее на поле боя.По мнению президента России Владимира Путина, глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к отрезвлению: почему Запад впадает в пессимизмПутин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизмЭто провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), минск, белоруссия, николай лукашенко
Запад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин

Нарышкин: Запад пытается разобщить страны СНГ и не допустить создания нового центра силы

17:11 14.12.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Западные страны не оставляют попыток грубого вмешательства в дела стран Содружества Независимых Государств (СНГ), пытается разобщить эти государства и не допустить создания альтернативного центра силы на базе СНГ. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе встречи с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

"Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их", – сказал Нарышкин в ходе совещания с участием лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

При этом Нарышкин отметил, что западные страны, действуя подобным образом, хотят лишить страны СНГ "политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы", который был бы способен "бросить вызов слабеющей западной гегемонии".
Ранее Сергей Нарышкин заявлял, что Соединенные Штаты на сейчас являются самым опасным и непримиримым оппонентом России, однако Запад неверно оценил потенциал России и потому просчитался в намерении победить ее на поле боя.
По мнению президента России Владимира Путина, глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений.
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Сергей НарышкинСлужба внешней разведки (СВР)МинскБелоруссияНиколай Лукашенко
 
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