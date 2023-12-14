Запад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин
Нарышкин: Запад пытается разобщить страны СНГ и не допустить создания нового центра силы
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Западные страны не оставляют попыток грубого вмешательства в дела стран Содружества Независимых Государств (СНГ), пытается разобщить эти государства и не допустить создания альтернативного центра силы на базе СНГ. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе встречи с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
"Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их", – сказал Нарышкин в ходе совещания с участием лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
При этом Нарышкин отметил, что западные страны, действуя подобным образом, хотят лишить страны СНГ "политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы", который был бы способен "бросить вызов слабеющей западной гегемонии".
Ранее Сергей Нарышкин заявлял, что Соединенные Штаты на сейчас являются самым опасным и непримиримым оппонентом России, однако Запад неверно оценил потенциал России и потому просчитался в намерении победить ее на поле боя.
По мнению президента России Владимира Путина, глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений.
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