https://crimea.ria.ru/20231214/zapad-pytaetsya-razobschit-strany-sng--naryshkin-1133532043.html

Запад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин

Запад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Запад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин

пытается разобщить эти государства и не допустить создания альтернативного центра силы на базе СНГ. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T17:11

2023-12-14T17:11

2023-12-14T17:11

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

минск

белоруссия

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Западные страны не оставляют попыток грубого вмешательства в дела стран Содружества Независимых Государств (СНГ), пытается разобщить эти государства и не допустить создания альтернативного центра силы на базе СНГ. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе встречи с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.При этом Нарышкин отметил, что западные страны, действуя подобным образом, хотят лишить страны СНГ "политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы", который был бы способен "бросить вызов слабеющей западной гегемонии".Ранее Сергей Нарышкин заявлял, что Соединенные Штаты на сейчас являются самым опасным и непримиримым оппонентом России, однако Запад неверно оценил потенциал России и потому просчитался в намерении победить ее на поле боя.По мнению президента России Владимира Путина, глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к отрезвлению: почему Запад впадает в пессимизмПутин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизмЭто провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ

минск

белоруссия

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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), минск, белоруссия, николай лукашенко