https://crimea.ria.ru/20230912/zapad-razrushaet-sistemu-finansovykh-otnosheniy--putin-1131336243.html
Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин
Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин
Глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений. Об этом в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T09:35
2023-09-12T09:35
2023-09-12T09:35
владимир путин (политик)
восточный экономический форум
дальний восток
россия
экономика
в мире
наука и технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131336065_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_2400e82ff5d3de46df3b11685c81b67b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил президент России Владимир Путин.На фоне этого расширяется список стран, готовых к сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества, подчеркнул глава государства.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что "финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, Вашингтон и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений на поле боя". А директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что определяющей тенденцией в военно-политическом плане сегодня является ужесточение геополитической конфронтации. По его мнению, США и их союзники ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "фантастические" прогнозы о якобы скором крахе российской экономики из-за санкций, но Запад неверно оценил потенциал России.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООНЭрдоган призвал Запад выполнить данные России обещанияОпасный оппонент России и промах Запада: главные заявления Нарышкина
дальний восток
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131336065_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_960b84be0c0a21505c34189fd0e79b0e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), восточный экономический форум, дальний восток, россия, экономика, в мире, наука и технологии, общество
Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин
Путин: Запад разрушает систему финансовых отношений