Рейтинг@Mail.ru
Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230912/zapad-razrushaet-sistemu-finansovykh-otnosheniy--putin-1131336243.html
Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин
Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин
Глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений. Об этом в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T09:35
2023-09-12T09:35
владимир путин (политик)
восточный экономический форум
дальний восток
россия
экономика
в мире
наука и технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131336065_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_2400e82ff5d3de46df3b11685c81b67b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил президент России Владимир Путин.На фоне этого расширяется список стран, готовых к сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества, подчеркнул глава государства.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что "финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, Вашингтон и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений на поле боя". А директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что определяющей тенденцией в военно-политическом плане сегодня является ужесточение геополитической конфронтации. По его мнению, США и их союзники ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "фантастические" прогнозы о якобы скором крахе российской экономики из-за санкций, но Запад неверно оценил потенциал России.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООНЭрдоган призвал Запад выполнить данные России обещанияОпасный оппонент России и промах Запада: главные заявления Нарышкина
дальний восток
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131336065_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_960b84be0c0a21505c34189fd0e79b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), восточный экономический форум, дальний восток, россия, экономика, в мире, наука и технологии, общество
Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин

Путин: Запад разрушает систему финансовых отношений

09:35 12.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы хорошо знаем, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которые сами же и создавали, выстраивали", - сказал он.
На фоне этого расширяется список стран, готовых к сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества, подчеркнул глава государства.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что "финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, Вашингтон и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений на поле боя". А директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что определяющей тенденцией в военно-политическом плане сегодня является ужесточение геополитической конфронтации. По его мнению, США и их союзники ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "фантастические" прогнозы о якобы скором крахе российской экономики из-за санкций, но Запад неверно оценил потенциал России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООН
Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания
Опасный оппонент России и промах Запада: главные заявления Нарышкина
 
Владимир Путин (политик)Восточный экономический форумДальний ВостокРоссияЭкономикаВ миреНаука и технологииОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50ЧП с самолетом под Новосибирском: второе рождение для 167 человек
11:41Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина
11:34В Новой Каховке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома и газопровод
11:20Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человек
10:58Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин
10:35Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов
10:10Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника
09:35Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин
09:28На старт: ракету "Союз" готовят к пуску на Байконуре
09:02Пять человек обратились к медикам после ЧП с самолетом под Новосибирском
08:31167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТО
08:06Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина
08:01Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника
07:53Как новый статус косы Беляус поможет экономике Черноморского района Крыма
07:27Ледовый дворец ЧФ в Севастополе: когда ждать открытия
07:18Самолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно
06:37Будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы в Крыму
06:01Комфортные уроки: как правильно обустроить комнату школьника
00:34ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известно
00:01Холодная ночь и теплый день: погода в Крыму во вторник
Лента новостейМолния