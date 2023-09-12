https://crimea.ria.ru/20230912/zapad-razrushaet-sistemu-finansovykh-otnosheniy--putin-1131336243.html

Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин

Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин

Глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений. Об этом в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T09:35

2023-09-12T09:35

2023-09-12T09:35

владимир путин (политик)

восточный экономический форум

дальний восток

россия

экономика

в мире

наука и технологии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Глобальная мировая экономика продолжает меняться, это связано, прежде всего, с тем, что Запад разрушает систему финансовых отношений. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил президент России Владимир Путин.На фоне этого расширяется список стран, готовых к сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества, подчеркнул глава государства.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что "финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, Вашингтон и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений на поле боя". А директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что определяющей тенденцией в военно-политическом плане сегодня является ужесточение геополитической конфронтации. По его мнению, США и их союзники ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "фантастические" прогнозы о якобы скором крахе российской экономики из-за санкций, но Запад неверно оценил потенциал России.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООНЭрдоган призвал Запад выполнить данные России обещанияОпасный оппонент России и промах Запада: главные заявления Нарышкина

дальний восток

россия

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владимир путин (политик), восточный экономический форум, дальний восток, россия, экономика, в мире, наука и технологии, общество