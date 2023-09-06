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Опасный оппонент России и промах Запада: главные заявления Нарышкина
Опасный оппонент России и промах Запада: главные заявления Нарышкина - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Опасный оппонент России и промах Запада: главные заявления Нарышкина
Соединенные Штаты на сегодняшний день являются самым опасным и непримиримым оппонентом России, однако Запад неверно оценил потенциал России и потому просчитался РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T13:21
2023-09-06T13:21
2023-09-06T13:21
сергей нарышкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты на сегодняшний день являются самым опасным и непримиримым оппонентом России, однако Запад неверно оценил потенциал России и потому просчитался в намерении победить ее на поле боя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".О "ползучем походе""После распада СССР "главный противник", безосновательно именовавшийся в России "партнером", снова возглавил "ползучий поход" всех разношерстых "гиен" мира против России", - сказал Нарышкин.На фоне этого были отброшены все голословные обещания, и НАТО устремилось к границам России, добавил он.О просчетах ЗападаПо словам главы СВР, определяющей тенденцией в военно-политическом плане сегодня является ужесточение геополитической конфронтации."Инициатором "повышения ставок" выступает часть западной элиты, готовая не только жертвовать украинским населением, но и ставить на карту благополучие собственных граждан во имя сохранения власти, денег и ложного чувства превосходства", - сказал Нарышкин.По его мнению, США со своими союзниками ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "фантастические" прогнозы о якобы скором крахе российской экономики из-за санкций, но Запад неверно оценил потенциал России."Вознамерившись нанести "военное поражение", а затем и вовсе "расчленить" Россию, наши западные противники просчитались. Это касается в первую очередь оценки нашего потенциала", - сказал Нарышкин.И выразил мнение, что на Западе "явно забыли заветы своих же военных стратегов и полководцев, не раз на протяжении мировой истории ломавших зубы о нашу страну – отказаться от попыток одержать военную победу над Россией".Читайте также на РИА Новости Крым:Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУШаг к отрезвлению: почему Запад впадает в пессимизмПутин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизм
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сергей нарышкин, россия, сша, политика, служба внешней разведки (свр), в мире, безопасность, европа, новости, новости сво, санкции против россии, украина
Опасный оппонент России и промах Запада: главные заявления Нарышкина
Нарышкин: США остаются самым опасным и непримиримым оппонентом России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты на сегодняшний день являются самым опасным и непримиримым оппонентом России, однако Запад неверно оценил потенциал России и потому просчитался в намерении победить ее на поле боя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
О "ползучем походе"
"После распада СССР "главный противник", безосновательно именовавшийся в России "партнером", снова возглавил "ползучий поход" всех разношерстых "гиен" мира против России", - сказал Нарышкин.
На фоне этого были отброшены все голословные обещания, и НАТО устремилось к границам России, добавил он.
"Инициировались развал российской экономики, науки, вооруженных сил, культуры, отрыв и переформатирование ранее дружественных советских республик, дискредитировались российские политические институты, шла оголтелая русофобская пропаганда. Нашей стране удалось выйти из этой атаки с честью, укрепить свои позиции. Но по сей день США остаются самым опасным и непримиримым геополитическим оппонентом России", - отметил Нарышкин.
О просчетах Запада
По словам главы СВР, определяющей тенденцией в военно-политическом плане сегодня является ужесточение геополитической конфронтации.
"Инициатором "повышения ставок" выступает часть западной элиты, готовая не только жертвовать украинским населением, но и ставить на карту благополучие собственных граждан во имя сохранения власти, денег и ложного чувства превосходства", - сказал Нарышкин.
По его мнению, США со своими союзниками ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "фантастические" прогнозы о якобы скором крахе российской экономики из-за санкций, но Запад неверно оценил потенциал России.
"Вознамерившись нанести "военное поражение", а затем и вовсе "расчленить" Россию, наши западные противники просчитались. Это касается в первую очередь оценки нашего потенциала", - сказал Нарышкин.
И выразил мнение, что на Западе "явно забыли заветы своих же военных стратегов и полководцев, не раз на протяжении мировой истории ломавших зубы о нашу страну – отказаться от попыток одержать военную победу над Россией".
"Как следствие, мы наблюдаем нарастание неопределенности относительно вероятных исходов нынешнего этапа геополитического противоборства. И наряду с этим – укрепление тех сил на мировой арене, которые вместе с Россией стремятся локализовать очаг напряженности и не допустить его превращения в спусковой механизм к тотальному вооруженному конфликту", - заключил Сергей Нарышкин.
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