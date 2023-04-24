https://crimea.ria.ru/20230424/opasnaya-cherta-dlya-mira-i-tseli-spetsoperatsii-glavnye-tezisy-lavrova-v-oon-1128336966.html

Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООН

Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООН - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Министр в очередной раз разъяснил цели специальной военной операции... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T20:31

2023-04-24T20:31

2023-04-24T20:34

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Министр в очередной раз разъяснил цели специальной военной операции на Украине, а также охарактеризовал общую ситуацию в мире и дал оценку угрозам со стороны западного мира во главе с США. Главные заявления руководителя российского внешнеполитического ведомства – в подборке РИА Новости Крым.Мир у опасной черты"Мы вновь, как и в годы "Холодной войны", подошли к опасной, а может быть еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений "на поле боя". Все это – в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения".Россия воюет за защиту людей"Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем".Киевский режим не может представлять Донбасс"Любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну. Точно так же, как Приштина не может претендовать на то, чтобы представлять интересы косовских сербов, которым Евросоюз обещал автономию — так же, как Берлин и Париж обещали специальный статус Донбассу".ООН – угроза для США"После роспуска Организации Варшавского договора и ухода с политической сцены Советского Союза… западные страны не только сохранили НАТО, но и вопреки своим клятвенным обещаниям взяли курс на наглое поглощение прилегающего пространства, включая территории, где всегда существовали и будут существовать жизненно важные интересы России. Как докладывал тогдашний госсекретарь США Дж. Бейкер президенту Дж.Бушу-старшему: "Главная угроза НАТО – это ОБСЕ". Я бы от себя добавил, что в наши дни и ООН, и требования ее Устава тоже представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона".Вашингтон разрушает глобализацию"В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики. Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои "правила" всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда". Несогласных заносят в "черные списки" по принципу: "кто не с нами, тот против нас".Сохранить ООН – общая обязанность"Наша общая обязанность – сохранить Организацию Объединенных Наций как выстраданный образец многосторонности и координации мировой политики. Ключ к успеху – совместная работа, отказ от претензий на чью-либо исключительность и – повторю в очередной раз – уважение суверенного равенства государств. Именно под этим мы все подписались, ратифицируя Устав ООН".Состав Совбеза нужно расширить"Подлинная многосторонность на современном этапе требует адаптации ООН к объективным тенденциям формирования многополярной архитектуры международных отношений. Необходимо ускорить реформу Совета Безопасности за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки. Нынешняя запредельная перепредставленность Запада в этом главном органе ООН подрывает принцип многосторонности".

https://crimea.ria.ru/20230414/moskva-uchityvaet-popytki-zapada-otkryt-vtoroy-front-protiv-rf--lavrov-1128178424.html

https://crimea.ria.ru/20230407/s-kem-to-sputali-lavrov-ironichno-otvetil-na-vopros-o-vyborakh-v-turtsii-1128036969.html

https://crimea.ria.ru/20221216/a-sudi-kto-spiker-parlamenta-kryma-otreagiroval-na-rezolyutsiyu-oon-1125938383.html

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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, оон, сво, в мире, безопасность, общество, украина, сша