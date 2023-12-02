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Почему Вашингтону не нужна победа Украины – эксперт

Почему Вашингтону не нужна победа Украины – эксперт - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Почему Вашингтону не нужна победа Украины – эксперт

Поставки танков, истребителей, кассетных боеприпасов и другого западного оружия задерживаются потому, что США не заинтересованы в победе Украины. Такое мнение... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T18:27

2023-12-02T18:27

2023-12-02T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Поставки танков, истребителей, кассетных боеприпасов и другого западного оружия задерживаются потому, что США не заинтересованы в победе Украины. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя высказывания экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса.Ранее в интервью "Washington Post" Петреус заявил, что к провалу украинского наступления привели задержки в поставках оружия."Мы поняли, что задержки в поставках американских танков повлекли за собой задержки со стороны Германии в одобрении отправки "Леопардов". Мы долго откладывали отправку кассетных боеприпасов, а они могли сильно помочь ВСУ, как и дальнобойные системы РСЗО. Еще и с самолетами были вопросы, ведь наша доктрина гласит, что все это нужно, чтобы пробить любую защиту", – сказал экс-глава ЦРУ.По мнению российского военного эксперта Юрия Кнутова, эти высказывания имеют чисто политическую цель.Блок НАТО и Пентагон имели достаточно информации о том, что из себя представляет российская оборона, уверен Кнутов.Но при этом наступление было подготовлено таким образом, как будто этой обороны нет. Ставка была сделана на то, что украинская армия за 72 или 96 часов должна была ее прорвать.Как сообщалось ранее, только за прошедшую неделю российская армия в зоне СВО нанесла 27 высокоточных ударов по объектам противника. Одним из них было поражено топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской областиМинус 100 подразделений ВСУ и уничтоженные Storm Shadow

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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