https://crimea.ria.ru/20230613/minus-100-podrazdeleniy-vsu-i-unichtozhennye-storm-shadow-1129355322.html

Минус 100 подразделений ВСУ и уничтоженные Storm Shadow

Минус 100 подразделений ВСУ и уничтоженные Storm Shadow - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Минус 100 подразделений ВСУ и уничтоженные Storm Shadow

Российские военные летчики, ракетчики и артиллеристы поразили около ста артиллерийских подразделений ВСУ в течение суток, а силы ПВО перехватили несколько ракет РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T16:05

2023-06-13T16:05

2023-06-13T16:07

армия и флот

министерство обороны рф

сво

storm shadow

himars

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российские военные летчики, ракетчики и артиллеристы поразили около ста артиллерийских подразделений ВСУ в течение суток, а силы ПВО перехватили несколько ракет Storm Shadow и снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также средствами ПВО за сутки перехвачено три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS."Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка Донецкой народной республики, Работино Запорожской области, Корсунка Херсонской области, Пшеничное и Новокраснянка Луганской народной республики", – уточнили в ведомстве.Всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила 4 585 беспилотных летательных аппаратов. А также: 442 самолета, 238 вертолетов, 9 939 танков и прочих боевых бронированных машин, 1 122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 100 орудий полевой артиллерии и минометов, 426 зенитных ракетных комплексов и почти 11 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ предприняли восемь безуспешных попыток атаковать на Южно-Донецком направлении и потеряли в целом в зоне СВО свыше 750 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из СШАВКС России поразили резервы боевиков и западные вооруженияВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-utverdil-denonsatsiyu-dogovora-s-ukrainoy-po-azovskomu-moryu-1129353581.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, министерство обороны рф, сво, storm shadow, himars, танки leopard, новости