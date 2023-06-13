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Минус 100 подразделений ВСУ и уничтоженные Storm Shadow
Минус 100 подразделений ВСУ и уничтоженные Storm Shadow - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Минус 100 подразделений ВСУ и уничтоженные Storm Shadow
Российские военные летчики, ракетчики и артиллеристы поразили около ста артиллерийских подразделений ВСУ в течение суток, а силы ПВО перехватили несколько ракет РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T16:05
2023-06-13T16:05
2023-06-13T16:07
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российские военные летчики, ракетчики и артиллеристы поразили около ста артиллерийских подразделений ВСУ в течение суток, а силы ПВО перехватили несколько ракет Storm Shadow и снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также средствами ПВО за сутки перехвачено три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS."Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка Донецкой народной республики, Работино Запорожской области, Корсунка Херсонской области, Пшеничное и Новокраснянка Луганской народной республики", – уточнили в ведомстве.Всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила 4 585 беспилотных летательных аппаратов. А также: 442 самолета, 238 вертолетов, 9 939 танков и прочих боевых бронированных машин, 1 122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 100 орудий полевой артиллерии и минометов, 426 зенитных ракетных комплексов и почти 11 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ предприняли восемь безуспешных попыток атаковать на Южно-Донецком направлении и потеряли в целом в зоне СВО свыше 750 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из СШАВКС России поразили резервы боевиков и западные вооруженияВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow
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армия и флот, министерство обороны рф, сво, storm shadow, himars, танки leopard, новости
Минус 100 подразделений ВСУ и уничтоженные Storm Shadow
В зоне спецоперации поражены около 100 украинских подразделений за сутки – Минобороны
16:05 13.06.2023 (обновлено: 16:07 13.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российские военные летчики, ракетчики и артиллеристы поразили около ста артиллерийских подразделений ВСУ в течение суток, а силы ПВО перехватили несколько ракет Storm Shadow и снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114-ти районах", – говорится в сообщении.
Также средствами ПВО за сутки перехвачено три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
"Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка Донецкой народной республики, Работино Запорожской области, Корсунка Херсонской области, Пшеничное и Новокраснянка Луганской народной республики", – уточнили в ведомстве.
Всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила 4 585 беспилотных летательных аппаратов. А также: 442 самолета, 238 вертолетов, 9 939 танков и прочих боевых бронированных машин, 1 122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 100 орудий полевой артиллерии и минометов, 426 зенитных ракетных комплексов и почти 11 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ предприняли
восемь безуспешных попыток атаковать на Южно-Донецком направлении и потеряли в целом в зоне СВО свыше 750 человек.
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