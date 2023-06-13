https://crimea.ria.ru/20230613/vs-rf-otrazili-vosem-atak-ukrainskoy-armii-na-yuzhno-donetskom-napravlenii-1129355040.html

ВС РФ отразили восемь атак украинской армии на Южно-Донецком направлении

ВС РФ отразили восемь атак украинской армии на Южно-Донецком направлении - РИА Новости Крым, 13.06.2023

ВС РФ отразили восемь атак украинской армии на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России за сутки отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T15:52

2023-06-13T15:52

2023-06-13T16:01

армия и флот

сво

министерство обороны рф

времевский выступ

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1d/1128439566_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d1f8879de4ff0c3f91f61e64987348cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Времевском выступе в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков бригад ВСУ, которые ранее понесли большие потери, уточнили в ведомстве. У села Макаровка украинские войска предприняли три безуспешных попытки атаковать. Усиленные танками и боевыми бронированными машинами вражеские подразделения выдвинулись и были отброшены ударами российской авиации и артиллерии группировки войск "Восток". Еще две атаки ВСУ предприняли в районе сел Ровнополь и одну у села Пречистовка, – все были отражены."Общие потери противника за сутки в данных районах составили до 275-ти украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", – сообщили в Минобороны.Кроме того, противник дважды пытался атаковать южнее Артемовска, в направлении населенного пункта Клещеевка, все атаки успешно отразила "Южная" группировка российских войск. Вклинивания в нашу оборону не допущено, уточнили в военном ведомстве.Безвозвратные потери ВСУ по итогам боев здесь составили почти 350 военнослужащихТакже у села Тимковка в Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Всего на трех направлениях – Купянском, Красно-Лиманском и Херсонском – ВСУ потеряли еще более 125 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведкуВКС России поразили резервы боевиков и западные вооруженияРоссийская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении

https://crimea.ria.ru/20230613/40-ubitykh-i-42-ranenykh-rossiyskie-voennye-razbili-vsu-na-khersonschine-1129338752.html

времевский выступ

артемовск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, сво, министерство обороны рф, времевский выступ, артемовск