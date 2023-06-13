https://crimea.ria.ru/20230613/vs-rf-otrazili-vosem-atak-ukrainskoy-armii-na-yuzhno-donetskom-napravlenii-1129355040.html
ВС РФ отразили восемь атак украинской армии на Южно-Донецком направлении
ВС РФ отразили восемь атак украинской армии на Южно-Донецком направлении - РИА Новости Крым, 13.06.2023
ВС РФ отразили восемь атак украинской армии на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы России за сутки отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T15:52
2023-06-13T15:52
2023-06-13T16:01
армия и флот
сво
министерство обороны рф
времевский выступ
артемовск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Времевском выступе в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков бригад ВСУ, которые ранее понесли большие потери, уточнили в ведомстве. У села Макаровка украинские войска предприняли три безуспешных попытки атаковать. Усиленные танками и боевыми бронированными машинами вражеские подразделения выдвинулись и были отброшены ударами российской авиации и артиллерии группировки войск "Восток". Еще две атаки ВСУ предприняли в районе сел Ровнополь и одну у села Пречистовка, – все были отражены."Общие потери противника за сутки в данных районах составили до 275-ти украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", – сообщили в Минобороны.Кроме того, противник дважды пытался атаковать южнее Артемовска, в направлении населенного пункта Клещеевка, все атаки успешно отразила "Южная" группировка российских войск. Вклинивания в нашу оборону не допущено, уточнили в военном ведомстве.Безвозвратные потери ВСУ по итогам боев здесь составили почти 350 военнослужащихТакже у села Тимковка в Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Всего на трех направлениях – Купянском, Красно-Лиманском и Херсонском – ВСУ потеряли еще более 125 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведкуВКС России поразили резервы боевиков и западные вооруженияРоссийская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении
https://crimea.ria.ru/20230613/40-ubitykh-i-42-ranenykh-rossiyskie-voennye-razbili-vsu-na-khersonschine-1129338752.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армия и флот, сво, министерство обороны рф, времевский выступ, артемовск
ВС РФ отразили восемь атак украинской армии на Южно-Донецком направлении
Атаки ВСУ под Артемовском и наступление Киева: итоги боев на Южно-Донецком направлении
15:52 13.06.2023 (обновлено: 16:01 13.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток подразделения ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком направлении, а также в районе города Артемовск", – говорится в сообщении.
На Времевском выступе в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков бригад ВСУ, которые ранее понесли большие потери, уточнили в ведомстве. У села Макаровка украинские войска предприняли три безуспешных попытки атаковать. Усиленные танками и боевыми бронированными машинами вражеские подразделения выдвинулись и были отброшены ударами российской авиации и артиллерии группировки войск "Восток".
Еще две атаки ВСУ предприняли в районе сел Ровнополь и одну у села Пречистовка, – все были отражены.
"Общие потери противника за сутки в данных районах составили до 275-ти украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", – сообщили в Минобороны.
Кроме того, противник дважды пытался атаковать южнее Артемовска, в направлении населенного пункта Клещеевка, все атаки успешно отразила "Южная" группировка российских войск. Вклинивания в нашу оборону не допущено, уточнили в военном ведомстве.
Безвозвратные потери ВСУ по итогам боев здесь составили почти 350 военнослужащих
Также у села Тимковка в Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Всего на трех направлениях – Купянском, Красно-Лиманском и Херсонском – ВСУ потеряли еще более 125 человек.
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