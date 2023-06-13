Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230613/rossiyskaya-aviatsiya-razgromila-podrazdeleniya-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1129341078.html
Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении
Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении
Российская авиация нанесла групповой ракетно-бомбовый удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T10:48
2023-06-13T10:48
армия и флот
сво
купянск
сергей зыбинский
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1b/1123971545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56addd99d0cb1aaa78afba5238165238.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла групповой ракетно-бомбовый удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Также в районе урочища Волчий российская группировка уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства "Краб". А в районе н. п. Вишневое поразила вражеский минометный расчет.Кроме того, силами российских ПВО уничтожены два вражеских беспилотника: один –самолетного типа, у села Коломыйчиха, второй – коптерного типа, в районе с. Ольшана.Накануне российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников в Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружениеПутин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
https://crimea.ria.ru/20230613/40-ubitykh-i-42-ranenykh-rossiyskie-voennye-razbili-vsu-na-khersonschine-1129338752.html
купянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1b/1123971545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a864c214882a68613e14a338f75f187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, сво, купянск, сергей зыбинский, всу (вооруженные силы украины)
Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении

Армия России нанесла восемь авиаударов по ВСУ на Купянском направлении

10:48 13.06.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла групповой ракетно-бомбовый удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"На Купянском направлении авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14 отдельной механизированной бригады и 103 отдельной бригады территориальной обороны", – говорится в сообщении.

Также в районе урочища Волчий российская группировка уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства "Краб". А в районе н. п. Вишневое поразила вражеский минометный расчет.
Кроме того, силами российских ПВО уничтожены два вражеских беспилотника: один –самолетного типа, у села Коломыйчиха, второй – коптерного типа, в районе с. Ольшана.
Накануне российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников в Запорожской и Херсонской областях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ
Потери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение
Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
09:18
40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на Херсонщине
 
Армия и флотСВОКупянскСергей ЗыбинскийВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12В 23 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19
13:01Развожаев пригрозил увольнениями за невыход парома на линию в Севастополе
12:47Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены
12:26В Керчи водитель Lada Priora сбил женщину на переходе
12:19Изнасиловали и избили: боевики ВСУ продолжают беспредел в Херсоне
11:4540 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ
11:33Число погибших от последствий ЧП на Каховской ГЭС выросло до 17 человек
11:32Пострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС начали выплачивать компенсации
11:26В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей
10:48Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении
10:44Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в Крыму
10:37По итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей – Аксенов
10:34Стала известна причина пожара на нефтезаводе в Краснодаре
10:21Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июня
09:57Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву
09:47Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов Херсонщины
09:1840 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на Херсонщине
08:43Запрет на лекарства для водителей - оценка эксперта
08:14В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
07:58Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет
Лента новостейМолния