https://crimea.ria.ru/20230613/rossiyskaya-aviatsiya-razgromila-podrazdeleniya-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1129341078.html

Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении

Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении

Российская авиация нанесла групповой ракетно-бомбовый удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T10:48

2023-06-13T10:48

2023-06-13T10:48

армия и флот

сво

купянск

сергей зыбинский

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла групповой ракетно-бомбовый удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Также в районе урочища Волчий российская группировка уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства "Краб". А в районе н. п. Вишневое поразила вражеский минометный расчет.Кроме того, силами российских ПВО уничтожены два вражеских беспилотника: один –самолетного типа, у села Коломыйчиха, второй – коптерного типа, в районе с. Ольшана.Накануне российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников в Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружениеПутин в военном госпитале вручил награды участникам СВО

https://crimea.ria.ru/20230613/40-ubitykh-i-42-ranenykh-rossiyskie-voennye-razbili-vsu-na-khersonschine-1129338752.html

купянск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, сво, купянск, сергей зыбинский, всу (вооруженные силы украины)