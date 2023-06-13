https://crimea.ria.ru/20230613/rossiyskaya-aviatsiya-razgromila-podrazdeleniya-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1129341078.html
Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении
Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении
Российская авиация нанесла групповой ракетно-бомбовый удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T10:48
2023-06-13T10:48
2023-06-13T10:48
армия и флот
сво
купянск
сергей зыбинский
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла групповой ракетно-бомбовый удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Также в районе урочища Волчий российская группировка уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства "Краб". А в районе н. п. Вишневое поразила вражеский минометный расчет.Кроме того, силами российских ПВО уничтожены два вражеских беспилотника: один –самолетного типа, у села Коломыйчиха, второй – коптерного типа, в районе с. Ольшана.Накануне российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников в Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружениеПутин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
https://crimea.ria.ru/20230613/40-ubitykh-i-42-ranenykh-rossiyskie-voennye-razbili-vsu-na-khersonschine-1129338752.html
купянск
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армия и флот, сво, купянск, сергей зыбинский, всу (вооруженные силы украины)
Российская авиация разгромила подразделения ВСУ на Купянском направлении
Армия России нанесла восемь авиаударов по ВСУ на Купянском направлении