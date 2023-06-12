https://crimea.ria.ru/20230612/putin-v-voennom-gospitale-vruchil-nagrady-uchastnikam-svo-1129336824.html
Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T18:09
2023-06-12T18:09
2023-06-12T18:49
владимир путин (политик)
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129337622_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_866cc665370a7d6231e1d80fe0317d4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Об этом сообщает РИА Новости.Президента встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Глава государства пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации и вручил им награды.Ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции. Церемония награждения прошла накануне в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Три дня наступления: названы потери армии России и ВСУПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружениеСергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129337622_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_9ff547f1338bbc44ff237aebb349aa34.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, новости
Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам СВО
18:09 12.06.2023 (обновлено: 18:49 12.06.2023)