https://crimea.ria.ru/20230612/putin-v-voennom-gospitale-vruchil-nagrady-uchastnikam-svo-1129336824.html

Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО

Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T18:09

2023-06-12T18:09

2023-06-12T18:49

владимир путин (политик)

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Об этом сообщает РИА Новости.Президента встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Глава государства пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации и вручил им награды.Ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции. Церемония награждения прошла накануне в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Три дня наступления: названы потери армии России и ВСУПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружениеСергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, новости