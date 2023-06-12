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Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T18:09
2023-06-12T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Об этом сообщает РИА Новости.Президента встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Глава государства пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации и вручил им награды.Ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции. Церемония награждения прошла накануне в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Три дня наступления: названы потери армии России и ВСУПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружениеСергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО
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владимир путин (политик), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, новости
Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО

Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам СВО

18:09 12.06.2023 (обновлено: 18:49 12.06.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин наградил военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России
Президент РФ В. Путин наградил военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Об этом сообщает РИА Новости.
Президента встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Глава государства пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации и вручил им награды.
В частности, Владимир Путин вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела. Кроме того, несколько отличившихся бойцов получили из рук президента ордена Мужества.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции. Церемония награждения прошла накануне в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
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Владимир Путин (политик)СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотРоссияНовости
 
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