https://crimea.ria.ru/20230612/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-tochku-u-i-vosem-bespilotnikov-1129331783.html

Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников

Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачена украинская тактическая ракета "Точка-У" и сбиты восемь украинских дронов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T15:26

2023-06-12T15:26

2023-06-12T15:26

сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

украина

россия

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123441150_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_5d23bb60b2696c14cc63fee89d1fb9c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачена украинская тактическая ракета "Точка-У" и сбиты восемь украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 442 самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и другие виды боевой и военной техники.Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ безуспешно пытались атаковать шестью морскими безэкипажными катерами корабль "Приазовье" ЧФ в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет, корабль повреждений не получил.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), украина, россия, министерство обороны рф, новости