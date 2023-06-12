https://crimea.ria.ru/20230612/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-tochku-u-i-vosem-bespilotnikov-1129331783.html
Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников
Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачена украинская тактическая ракета "Точка-У" и сбиты восемь украинских дронов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T15:26
2023-06-12T15:26
2023-06-12T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачена украинская тактическая ракета "Точка-У" и сбиты восемь украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 442 самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и другие виды боевой и военной техники.Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ безуспешно пытались атаковать шестью морскими безэкипажными катерами корабль "Приазовье" ЧФ в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет, корабль повреждений не получил.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), украина, россия, министерство обороны рф, новости
Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила ракету "Точка-У" и восемь беспилотников ВСУ