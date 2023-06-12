https://crimea.ria.ru/20230612/moschnyy-raketnyy-udar-nanesen-po-mestam-dislokatsii-rezervov-vsu-1129330795.html

Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ

Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T14:09

2023-06-12T14:09

2023-06-12T14:09

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости

украина

россия

вооруженные силы россии

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123335301_0:28:1744:1009_1920x0_80_0_0_1a3f01681795209c76ba9857edc24aad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Все цели поражены.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли мощный удар по аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНРПодбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США

https://crimea.ria.ru/20230610/terakt-na-kakhovskoy-ges-i-kontrnastuplenie-vsu-top-novostey-nedeli-1129307139.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, россия, вооруженные силы россии, армия и флот