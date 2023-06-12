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Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ
Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T14:09
2023-06-12T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Все цели поражены.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли мощный удар по аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНРПодбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, россия, вооруженные силы россии, армия и флот
Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов ВСУ

14:09 12.06.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск "Калибров" из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
Пуск Калибров из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Все цели поражены.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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