https://crimea.ria.ru/20240511/glavnoe-za-den-11-maya-1137200159.html

Главное за день: 11 мая

Главное за день: 11 мая - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Главное за день: 11 мая

Армия России наступает – в Харьковской области освобождено сразу пять населенных пунктов. Над регионами России сбили 21 реактивный снаряд и 16 дронов, в Донецке РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T21:59

2024-05-11T21:59

2024-05-11T21:59

главное за день

в мире

турция

россия

украина

армия и флот

харьковская область

донецк

донецкая народная республика (днр)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134234951_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_2dea15a210e45c431e36f3af3d89a9df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,11 мая - РИА Новости Крым. Армия России наступает – в Харьковской области освобождено сразу пять населенных пунктов. Над регионами России сбили 21 реактивный снаряд и 16 дронов, в Донецке во время обстрела ракетами HIMARS погибли три человека. Президент РФ Владимир Путин утвердил структуру нового правительства, состав внесен на рассмотрение Думы. В Крыму от заморозков значительно пострадали фруктовые сады в некоторых районах. Россию накрыла мощнейшая магнитная буря за последние двадцать лет – северное сияние наблюдали жители Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России освободила шесть населенных пунктов на УкраинеВооруженные силы Российской Федерации освободили сразу шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. Из них пять в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, и еще один – в Донецкой Народной Республике. Там был освобожден поселок Керамик в Ясиноватском районе.Кроме того, силами авиации и ракетных войск был уничтожен дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot, а также склад авиационных средств поражения и цех по производству БПЛА. На разных направлениях силами российских военнослужащих было уничтожено пять полевых складов с боеприпасами. Потери украинской армии за сутки составили более 1600 боевиков.21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУСилы ПВО отразили все попытки ВСУ атаковать объекты на российской территории, сообщили в Минобороны. Отмечается, что силы противовоздушной обороны работали над Белгородской, Курской и Волгоградской областями."Дежурными средствами ПВО были уничтожены двадцать один реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 Vampire и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей", - уточнили в военном ведомстве.Три человека погибли при атаке ракетами HIMARS в ДонецкеВ ходе удара украинских боевиков по Донецку погибли три мирных жителя. Еще восемь человек ранено, среди них девочка 12 лет. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что прямое попадание ракеты HIMARS зафиксировано в Кировском районе города, под ударом оказался ресторан."Украинские террористы в день юбилея нашей Республики цинично обстреляли Донецк. В результате погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители)", - написал он.Путин утвердил структуру нового правительстваПрезидент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре федеральных органов исполнительной власти. Об этом в субботу сообщили в Кремле, пишет РИА Новости.Согласно документу, у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже внес на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства.В Крыму заморозки нанесли урон фруктовым садамОт заморозков в Крыму больше всего пострадали фруктовые сады. В некоторых селах Белогорского района температура -5 градусов продержалась всю ночь и погубила урожай яблок."У моих товарищей в Белогорском районе всю ночь было -5, у них ни одного живого яблока нет. Просто уничтожено все", - рассказал главный агроном АО "Победа" Руслан Лановой.Кроме того, частично пострадали от заморозков персиковые сады и ранние овощи.Впервые за 20 лет: магнитная супербуряВ субботу до Земли дошла мощнейшая с 2005 года магнитная буря. Об этом журналистам сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.К середине дня солнечная буря достигла своего пика, и к вечеру ученые прогнозируют в России череду мощных вспышек северного сияния, которое дойдет до самых южных регионов. Это явление крымчане уже могли наблюдать ночью с 10 на 11 мая.

https://crimea.ria.ru/20240511/put-domoy-donbass-otmechaet-desyatiletie-referendumov-o-nezavisimosti-1137191813.html

https://crimea.ria.ru/20240511/molniya-udarila-v-samolet-s-futbolistami-turetskogo-kluba-1137199635.html

https://crimea.ria.ru/20240511/evropeytsy-soznatelno-nagnetayut-napryazhennost-vokrug-ukrainy---peskov-1137198690.html

турция

россия

украина

харьковская область

донецк

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, турция, россия, украина, армия и флот, харьковская область, донецк, донецкая народная республика (днр), новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу