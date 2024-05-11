https://crimea.ria.ru/20240511/12-snaryadov-rszo-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137199930.html
12 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
12 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 11.05.2024
12 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T20:24
2024-05-11T20:24
2024-05-11T20:28
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны России."Одиннадцатого мая около 19.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО двенадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - добавили в МО РФ.
https://crimea.ria.ru/20240511/tri-cheloveka-pogibli-pri-pryamom-popadanii-himars-v-restoran-v-donetske-1137197041.html
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, рсзо vampire, пво, новости
12 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
ПВО сбила 12 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
20:24 11.05.2024 (обновлено: 20:28 11.05.2024)