https://crimea.ria.ru/20240511/12-snaryadov-rszo-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137199930.html

12 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

12 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 11.05.2024

12 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T20:24

2024-05-11T20:24

2024-05-11T20:28

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

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пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны России."Одиннадцатого мая около 19.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО двенадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - добавили в МО РФ.

https://crimea.ria.ru/20240511/tri-cheloveka-pogibli-pri-pryamom-popadanii-himars-v-restoran-v-donetske-1137197041.html

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всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, рсзо vampire, пво, новости