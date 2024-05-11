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Мощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечься - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Мощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечься
Мощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечься - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Мощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечься
Геомагнитные бури могут способствовать ухудшению самочувствия у метеозависимых людей, а также у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Почему... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T21:18
2024-05-11T21:18
вспышки на солнце
солнце
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космос
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Геомагнитные бури могут способствовать ухудшению самочувствия у метеозависимых людей, а также у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Почему это случается и как минимизировать воздействие солнечной активности, разберемся в этом материале.Причины магнитных бурьОни происходят вследствие вспышек на поверхности Солнца, в результате чего в атмосферу Земли так называемым солнечным ветром забрасываются заряженные частицы с поверхности светила.Опасность магнитной бури определяется уровнем ее интенсивности, который измеряют с помощью специальных приборов, установленных на магнитном экваторе Земли. Умеренные бури оцениваются от -50 до -100 нТл (нанотесла), сильные от -100 до -200 нТл, экстремальные — выше -200 нТл. В состоянии спокойствия диапазон шкалы колеблется в пределах от -20 до 20 нТл.В целях упрощения обычно пользуются специальным индексом G, которым обозначается уровень опасности геомагнитной бури для человека. Пик самой мощной магнитной бури уровня G5 Земля переживает на протяжении дня 11 марта 2024 года. Для понимания ученые используют индекс G, который обозначает отдельный уровень опасности геомагнитной бури и степень ее влияния на электричество, связь, людей, животных и т. д.Как магнитные бури влияют на здоровье человекаКак показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.Что делать в таких случаяхПри возникновении сильных головных болей врачи рекомендуют не откладывать прием болеутоляющих лекарств, а также успокоительных средств. Кроме того, врачи советуют постараться хотя бы немного поспать.Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы входят в особую группу риска. По данным российской статистики, которыми располагает РИА Новости, число госпитализаций таких больных во время магнитных бурь возрастает в полтора раза. Чаще всего аномальная солнечная активность вызывает инфаркт миокарда, поражение сосудов головного мозга, сильную боль в сердце и тахикардию.Таким людям медики рекомендуют контролировать артериальное давление, держать всегда под рукой необходимые медикаменты, избегать стресса, ограничить прием алкоголя и вредной пищи, а также воздержаться от курения.Накануне жители Крыма стали свидетелями уникального для юга России явления, которым сопровождаются мощные вспышки на Солнце, – полярного сияния, которое спустилось до этих широт. В регионе можно было наблюдать красное свечение "шапки" полярного сияния, а также в течение примерно получаса – другие цвета спектра в более низких слоях атмосферы.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмыЗемлю накроет череда магнитных бурь - когда ждать главный ударСильная вспышка на Солнце: заденет ли Крым
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вспышки на солнце, солнце, метеозависимость, здоровье, новости, крым, новости крыма, космос, магнитные бури
Мощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечься

Чем опасны магнитные бури для здоровья и как преодолеть их последствия

21:18 11.05.2024
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Геомагнитные бури могут способствовать ухудшению самочувствия у метеозависимых людей, а также у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Почему это случается и как минимизировать воздействие солнечной активности, разберемся в этом материале.

Причины магнитных бурь

Они происходят вследствие вспышек на поверхности Солнца, в результате чего в атмосферу Земли так называемым солнечным ветром забрасываются заряженные частицы с поверхности светила.
Опасность магнитной бури определяется уровнем ее интенсивности, который измеряют с помощью специальных приборов, установленных на магнитном экваторе Земли. Умеренные бури оцениваются от -50 до -100 нТл (нанотесла), сильные от -100 до -200 нТл, экстремальные — выше -200 нТл. В состоянии спокойствия диапазон шкалы колеблется в пределах от -20 до 20 нТл.
В целях упрощения обычно пользуются специальным индексом G, которым обозначается уровень опасности геомагнитной бури для человека. Пик самой мощной магнитной бури уровня G5 Земля переживает на протяжении дня 11 марта 2024 года. Для понимания ученые используют индекс G, который обозначает отдельный уровень опасности геомагнитной бури и степень ее влияния на электричество, связь, людей, животных и т. д.

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.
Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.

Что делать в таких случаях

При возникновении сильных головных болей врачи рекомендуют не откладывать прием болеутоляющих лекарств, а также успокоительных средств. Кроме того, врачи советуют постараться хотя бы немного поспать.
Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы входят в особую группу риска. По данным российской статистики, которыми располагает РИА Новости, число госпитализаций таких больных во время магнитных бурь возрастает в полтора раза. Чаще всего аномальная солнечная активность вызывает инфаркт миокарда, поражение сосудов головного мозга, сильную боль в сердце и тахикардию.
Таким людям медики рекомендуют контролировать артериальное давление, держать всегда под рукой необходимые медикаменты, избегать стресса, ограничить прием алкоголя и вредной пищи, а также воздержаться от курения.
Накануне жители Крыма стали свидетелями уникального для юга России явления, которым сопровождаются мощные вспышки на Солнце, – полярного сияния, которое спустилось до этих широт. В регионе можно было наблюдать красное свечение "шапки" полярного сияния, а также в течение примерно получаса – другие цвета спектра в более низких слоях атмосферы.
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