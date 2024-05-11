https://crimea.ria.ru/20240511/shkolnitsa-postradala-pri-obstrele-vsu-petrovskogo-rayona-donetska-1137200059.html

Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Школьница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T20:55

2024-05-11T20:55

2024-05-11T21:10

алексей кулемзин

донецк

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Школьница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось о том, что три мирных жителя погибли, еще восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку. Прямое попадание ракеты HIMARS зафиксировано в Кировском районе города. Под ударом оказался ресторан.

https://crimea.ria.ru/20240511/12-snaryadov-rszo-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137199930.html

донецк

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2024

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алексей кулемзин, донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия