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Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Школьница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T20:55
2024-05-11T21:10
алексей кулемзин
донецк
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Школьница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось о том, что три мирных жителя погибли, еще восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку. Прямое попадание ракеты HIMARS зафиксировано в Кировском районе города. Под ударом оказался ресторан.
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алексей кулемзин, донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия
Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - мэр

20:55 11.05.2024 (обновлено: 21:10 11.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Школьница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела украинским нацистами мирных кварталов нашего города получила ранения 12-летняя ученица школы №108 Петровского района", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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20:24
12 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
Ранее сообщалось о том, что три мирных жителя погибли, еще восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку.
Прямое попадание ракеты HIMARS зафиксировано в Кировском районе города. Под ударом оказался ресторан.
 
Алексей КулемзинДонецкВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиПроисшествия
 
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