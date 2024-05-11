https://crimea.ria.ru/20240511/shkolnitsa-postradala-pri-obstrele-vsu-petrovskogo-rayona-donetska-1137200059.html
Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Школьница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T20:55
2024-05-11T20:55
2024-05-11T21:10
алексей кулемзин
донецк
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Школьница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось о том, что три мирных жителя погибли, еще восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку. Прямое попадание ракеты HIMARS зафиксировано в Кировском районе города. Под ударом оказался ресторан.
https://crimea.ria.ru/20240511/12-snaryadov-rszo-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137199930.html
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РИА Новости Крым
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алексей кулемзин, донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия
Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - мэр
20:55 11.05.2024 (обновлено: 21:10 11.05.2024)