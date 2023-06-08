https://crimea.ria.ru/20230608/vsu-obstrelyali-lugansk-anglo-frantsuzskimi-raketami-storm-shadow-1129265988.html

ВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow

ВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow - РИА Новости Крым, 08.06.2023

ВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow

Обстрел Луганска, при котором пострадали мирные жители, велся ВСУ с применением западных ракет Storm Shadow, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T15:18

2023-06-08T15:18

2023-06-08T15:20

луганск

обстрелы всу

новости

происшествия

сво

поставки западного оружия украине

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Обстрел Луганска, при котором пострадали мирные жители, велся ВСУ с применением западных ракет Storm Shadow, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Отмечается, что в районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты с соответствующими маркировками.Утром 8 июня ВСУ нанесли удар по промзоне Луганска. В результате обстрела пострадали четыре человека. 11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил распространенную СМИ информацию о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Тогда CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил о заверениях Киева, что этими ракетами не будут наносить удары по объектам на территории России. Уоллес подтвердить это публично отказался.Уже на следующий день, 12 мая, ВСУ применили ракеты Storm Shadow, обстреляв Луганск.По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, британские ракеты Storm Shadow является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами. В то же время, по словам Кнутова, несмотря на широкий ассортимент средств борьбы, серьезные риски поражения этими ракетами целей все же существуют.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиковТри дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВО

луганск

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, обстрелы всу, новости, происшествия, сво, поставки западного оружия украине, луганская народная республика (лнр), новые регионы россии