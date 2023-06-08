ВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow
Представительство ЛНР в СЦКК: обстрел Луганска 8 июня велся ракетами Storm Shadow
15:18 08.06.2023 (обновлено: 15:20 08.06.2023)
© Представительство ЛНР в СЦККФрагменты конуса ракеты, обнаруженные после обстрела ВСУ Луганска
© Представительство ЛНР в СЦКК
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Обстрел Луганска, при котором пострадали мирные жители, велся ВСУ с применением западных ракет Storm Shadow, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Обстрел Луганска произведен вооруженными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow", - констатировали в ведомстве.
Отмечается, что в районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты с соответствующими маркировками.
Утром 8 июня ВСУ нанесли удар по промзоне Луганска. В результате обстрела пострадали четыре человека.
11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил распространенную СМИ информацию о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Тогда CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил о заверениях Киева, что этими ракетами не будут наносить удары по объектам на территории России. Уоллес подтвердить это публично отказался.
Уже на следующий день, 12 мая, ВСУ применили ракеты Storm Shadow, обстреляв Луганск.
По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, британские ракеты Storm Shadow является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами. В то же время, по словам Кнутова, несмотря на широкий ассортимент средств борьбы, серьезные риски поражения этими ракетами целей все же существуют.
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