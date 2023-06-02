Рейтинг@Mail.ru
10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230602/10-letniy-malchik-umer-v-lnr-posle-obstrela-ukrainskikh-boevikov-1129144147.html
10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков
10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков - РИА Новости Крым, 02.06.2023
10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков
В Луганске скончался 10-летний ребенок, раненый во время обстрела украинскими боевиками города Алмазная в ЛНР. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T11:14
2023-06-02T11:14
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1c/1118993596_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_517c5e66c59d5ac84388bcd373b1e422.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Луганске скончался 10-летний ребенок, раненый во время обстрела украинскими боевиками города Алмазная в ЛНР. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по городу Алмазная 28 мая. В результате одна женщина погибла, девять мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых был и 10-летний Даниил - он получил тяжелые ранения спины и головы, сообщал тогда глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков (Алмазная находится в ведении Стахановской городской администрации).Скорая помощь доставила раненых в больницу. За жизнь мальчика все это время боролись врачи, на помощь стахановским медикам пришли коллеги из Луганска, а также московские специалисты. Содействие оказывало министерство здравоохранения ЛНР. К сожалению, у мальчика была тяжелая черепно-мозговая травма, и спасти его не удалось.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике готовы принять на отдых и оздоровление до тысячи детей, эвакуированных из опасных районов Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР вырослоПо заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионовРоссийская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
https://crimea.ria.ru/20230601/v-novoy-kakhovke-v-rezultate-obstrela-vsu-pogib-chelovek-1129133711.html
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1c/1118993596_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_512551f7d9a296c6e1c78ec452ff5a41.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, новости
10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков

В ЛНР скончался раненый во время обстрела украинских боевиков 10-летний мальчик

11:14 02.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в коридоре больницы
Врач в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Луганске скончался 10-летний ребенок, раненый во время обстрела украинскими боевиками города Алмазная в ЛНР. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"Сегодня пришли трагичные новости. С прискорбием сообщаю, что 10-летний мальчик Даниил, который был тяжело ранен при обстреле города Алмазная, скончался. Медики всеми силами боролись за его жизнь, но он так и не пришел в сознание", - написал он в своем Telegram-канале.
Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по городу Алмазная 28 мая. В результате одна женщина погибла, девять мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых был и 10-летний Даниил - он получил тяжелые ранения спины и головы, сообщал тогда глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков (Алмазная находится в ведении Стахановской городской администрации).
Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вчера, 17:06
В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек
Скорая помощь доставила раненых в больницу. За жизнь мальчика все это время боролись врачи, на помощь стахановским медикам пришли коллеги из Луганска, а также московские специалисты. Содействие оказывало министерство здравоохранения ЛНР. К сожалению, у мальчика была тяжелая черепно-мозговая травма, и спасти его не удалось.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике готовы принять на отдых и оздоровление до тысячи детей, эвакуированных из опасных районов Белгородской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло
По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов
Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа
11:32ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека
11:23Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона
11:1410-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков
11:05Артиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской области
10:56Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор суда
10:39Украинскому пограничнику предъявлено обвинение в убийстве двух человек
10:08Керченская переправа 2 июня: очередей нет
09:08Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор
08:55Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях
08:44В крымском урочище Мендер-Крутай зацвела редкая орхидея
08:15Контрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл тактику киевского режима
07:55Экономист призвал не повторять перекоса во внешней торговле с Китаем
07:37Учиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полка
07:02"Страшный квест" в пещере Таврида: какие загадки предложат посетителям
00:01В Крыму тепло и без осадков
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
22:33Главные события и заявления дня: 1 июня
21:52Главные новости Крыма: 1 июня
21:45Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей
Лента новостейМолния