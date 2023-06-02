https://crimea.ria.ru/20230602/10-letniy-malchik-umer-v-lnr-posle-obstrela-ukrainskikh-boevikov-1129144147.html

10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков

10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков - РИА Новости Крым, 02.06.2023

10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков

В Луганске скончался 10-летний ребенок, раненый во время обстрела украинскими боевиками города Алмазная в ЛНР. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T11:14

2023-06-02T11:14

2023-06-02T11:14

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Луганске скончался 10-летний ребенок, раненый во время обстрела украинскими боевиками города Алмазная в ЛНР. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по городу Алмазная 28 мая. В результате одна женщина погибла, девять мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых был и 10-летний Даниил - он получил тяжелые ранения спины и головы, сообщал тогда глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков (Алмазная находится в ведении Стахановской городской администрации).Скорая помощь доставила раненых в больницу. За жизнь мальчика все это время боролись врачи, на помощь стахановским медикам пришли коллеги из Луганска, а также московские специалисты. Содействие оказывало министерство здравоохранения ЛНР. К сожалению, у мальчика была тяжелая черепно-мозговая травма, и спасти его не удалось.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике готовы принять на отдых и оздоровление до тысячи детей, эвакуированных из опасных районов Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР вырослоПо заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионовРоссийская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР

https://crimea.ria.ru/20230601/v-novoy-kakhovke-v-rezultate-obstrela-vsu-pogib-chelovek-1129133711.html

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, новости