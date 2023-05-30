https://crimea.ria.ru/20230530/po-zakazu-sbu-ukrainka-khotela-vyvezti-za-rubezh-sirot-iz-novykh-regionov-1129087167.html

По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов

По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов - РИА Новости Крым, 30.05.2023

По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов

Гражданка Украины, которая планировала вывезти из новых регионов детей-сирот, задержана в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T18:01

2023-05-30T18:01

2023-05-30T18:01

сбу (служба безопасности украины)

украина

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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новости

мария львова-белова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Гражданка Украины, которая планировала вывезти из новых регионов детей-сирот, задержана в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.Как сообщил собеседник издания, задержанная действовала по заданию фонда, который сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).Уточняется, что детей должны были вывести за границу России, в третьи страны.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук запросила у российских омбудсменов Татьяны Москальковой и Марии Львовой-Беловой данные сирот, которые находятся в новых регионах. В частности, речь шла о детях до 18 лет включительно, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины. Она также попросила предоставить данные о детях, которые "были вывезены на российскую территорию".В марте прошлого года президент России Владимир Путин упростил вступление в российское гражданство для детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Действие указа распространилось на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных граждан ДНР, ЛНР и Украины.В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о создании штаба, который взял на себя заботу о судьбах потерявших родителей детей из Донбасса. Как пояснила омбудсмен, основной формой устройства детей была выбрана опека и попечительство, а не усыновление.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети России и Донбасса: новые меры поддержки от президента РФРоссияне усыновили уже 350 детей-сирот из ДонбассаВ России хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, мария львова-белова, москва