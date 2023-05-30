Рейтинг@Mail.ru
По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230530/po-zakazu-sbu-ukrainka-khotela-vyvezti-za-rubezh-sirot-iz-novykh-regionov-1129087167.html
По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов
По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов - РИА Новости Крым, 30.05.2023
По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов
Гражданка Украины, которая планировала вывезти из новых регионов детей-сирот, задержана в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T18:01
2023-05-30T18:01
сбу (служба безопасности украины)
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
новости
мария львова-белова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/19/1122765362_0:19:1301:751_1920x0_80_0_0_6df09546fb1b3d636599d0fe9701fd64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Гражданка Украины, которая планировала вывезти из новых регионов детей-сирот, задержана в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.Как сообщил собеседник издания, задержанная действовала по заданию фонда, который сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).Уточняется, что детей должны были вывести за границу России, в третьи страны.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук запросила у российских омбудсменов Татьяны Москальковой и Марии Львовой-Беловой данные сирот, которые находятся в новых регионах. В частности, речь шла о детях до 18 лет включительно, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины. Она также попросила предоставить данные о детях, которые "были вывезены на российскую территорию".В марте прошлого года президент России Владимир Путин упростил вступление в российское гражданство для детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Действие указа распространилось на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных граждан ДНР, ЛНР и Украины.В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о создании штаба, который взял на себя заботу о судьбах потерявших родителей детей из Донбасса. Как пояснила омбудсмен, основной формой устройства детей была выбрана опека и попечительство, а не усыновление.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети России и Донбасса: новые меры поддержки от президента РФРоссияне усыновили уже 350 детей-сирот из ДонбассаВ России хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот
украина
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/19/1122765362_138:0:1163:769_1920x0_80_0_0_996daa0481af835864b6dec210c1e1c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбу (служба безопасности украины), украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, мария львова-белова, москва
По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов

В Москве задержали гражданку Украины, которая планировала вывезти сирот за рубеж

18:01 30.05.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ . Архивное фото
ФСБ РФ . Архивное фото
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Гражданка Украины, которая планировала вывезти из новых регионов детей-сирот, задержана в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Как сообщил собеседник издания, задержанная действовала по заданию фонда, который сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
"В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий", – сообщил источник.
Уточняется, что детей должны были вывести за границу России, в третьи страны.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук запросила у российских омбудсменов Татьяны Москальковой и Марии Львовой-Беловой данные сирот, которые находятся в новых регионах. В частности, речь шла о детях до 18 лет включительно, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины. Она также попросила предоставить данные о детях, которые "были вывезены на российскую территорию".
В марте прошлого года президент России Владимир Путин упростил вступление в российское гражданство для детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Действие указа распространилось на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных граждан ДНР, ЛНР и Украины.
В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о создании штаба, который взял на себя заботу о судьбах потерявших родителей детей из Донбасса. Как пояснила омбудсмен, основной формой устройства детей была выбрана опека и попечительство, а не усыновление.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дети России и Донбасса: новые меры поддержки от президента РФ
Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса
В России хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот
 
СБУ (Служба безопасности Украины)УкраинаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияНовостиМария Львова-БеловаМосква
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Обращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - Госдума
19:42Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21
19:38Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ
19:12В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов
18:55Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт
18:33Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети
18:29Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые
18:28Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя
18:13Залужного и Сырского объявили в розыск
18:01По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов
17:47Три года колонии: приговор экс-чиновнику из Крыма Умерову вступил в силу
17:31В трех районах Крыма подтоплены дома – власти
17:15Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО
17:00Путин назвал цель атаки украинских беспилотников на Москву
16:30Путин выступил с заявлением об атаке украинских беспилотников на Москву
16:19Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины
16:16Более 400 уничтоженных боевиков и сгоревшая техника: новые потери ВСУ
15:551,5 миллиона жителей новых регионов уже получили паспорт России
15:46Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали детали
15:10В новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог
Лента новостейМолния