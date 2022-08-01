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В России хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот
В России хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот - РИА Новости Крым, 01.08.2022
В России хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот
В России готовятся запретить усыновление российских детей-сирот гражданами из недружественных стран – соответствующий законопроект внесен в Госдуму и... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T19:47
2022-08-01T19:47
2022-08-01T19:47
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государственная дума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В России готовятся запретить усыновление российских детей-сирот гражданами из недружественных стран – соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе парламента.В пояснительной записке авторы документа отмечают, что выполнение поручения президента РФ по сохранению и развитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в частности укреплению института семьи, будет невозможно, если отдавать российских сирот на воспитание людям из стран, где понятия добра и зла легко подменяют друг друга.Такой подход к решению вопроса "не отвечает национальным интересам нашей страны", подчеркивают авторы законопроекта - Леонид Слуцкий, Борис Чернышов, Дмитрий Певцов, Нина Останина и Яна Лантратова.Путин упростил прием в российское гражданство детей-сирот из ДНР и ЛНР >>Более того, законопроект позволяет в будущем снять запрет в случае, если государство прекратит совершать недружественные действия в отношении Российской Федерации.Соответствующие изменения в случае принятия документа будут внесены в Семейный кодекс РФ.На сегодняшний день недружественными для РФ странами признаны США, Канада, Великобритания, все страны-члены ЕС, Япония, Южная Корея, Австралия, Украина, а также ряд других государств и территорий, поддержавших антироссийские санкции.
https://crimea.ria.ru/20220801/rossiya-ne-budet-rabotat-s-nedruzhestvennymi-stranami-sebe-v-uscherb--putin-1124025542.html
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общество, государственная дума рф, политика, российская федерация (россия, рф)
В России хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот
ГД рассмотрит запрет усыновления сирот лицами из недружественных стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В России готовятся запретить усыновление российских детей-сирот гражданами из недружественных стран – соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе парламента.
В пояснительной записке авторы документа отмечают, что выполнение поручения президента РФ по сохранению и развитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в частности укреплению института семьи, будет невозможно, если отдавать российских сирот на воспитание людям из стран, где понятия добра и зла легко подменяют друг друга.
"Хочешь победить народ – воспитай его детей. Передача наших детей на воспитание в недружественные страны – это удар по будущему нации", – говорится в документе.
Такой подход к решению вопроса "не отвечает национальным интересам нашей страны", подчеркивают авторы законопроекта - Леонид Слуцкий, Борис Чернышов, Дмитрий Певцов, Нина Останина и Яна Лантратова.
При этом подчеркивается, что документ не предполагает полного запрета усыновления сирот из РФ иностранными гражданами и не исключает сохранения партнерства с теми странами, граждане которых ранее усыновили российских детей.
Более того, законопроект позволяет в будущем снять запрет в случае, если государство прекратит совершать недружественные действия в отношении Российской Федерации.
Соответствующие изменения в случае принятия документа будут внесены в Семейный кодекс РФ.
На сегодняшний день недружественными для РФ странами признаны США, Канада, Великобритания, все страны-члены ЕС, Япония, Южная Корея, Австралия, Украина, а также ряд других государств и территорий, поддержавших антироссийские санкции.