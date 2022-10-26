https://crimea.ria.ru/20221026/rossiyane-usynovili-uzhe-350-detey-sirot-iz-donbassa-1125094507.html
Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса
Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса
В 16 российских регионах усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная по правам ребенка в России Анна... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T13:59
2022-10-26T13:59
2022-10-26T13:59
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В 16 российских регионах усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная по правам ребенка в России Анна Львова-Белова."Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Мы можем поспособствовать в организации встречи или, например, привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать к ребенку для знакомства лично", – сообщила омбудсмен.Сама детский обмудсмен также усыновила мальчика из Мариуполя."Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка", — сказала Львова-Белова.По ее словам, сейчас идет работа по созданию команды и самих должностей детских омбудсменов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, общество
Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса
Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса, еще тысяча ждет будущих родителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В 16 российских регионах усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная по правам ребенка в России Анна Львова-Белова.
Еще тысяча детей ожидают усыновления. Информацию о них скоро разместят в государственном информационном банке данных для доступа для всех кандидатов в усыновители и опекуны.
"Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Мы можем поспособствовать в организации встречи или, например, привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать к ребенку для знакомства лично", – сообщила омбудсмен.
Сама детский обмудсмен также усыновила мальчика из Мариуполя.
"Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка", — сказала Львова-Белова.
По ее словам, сейчас идет работа по созданию команды и самих должностей детских омбудсменов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.