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Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса
Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса
В 16 российских регионах усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная по правам ребенка в России Анна... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T13:59
2022-10-26T13:59
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В 16 российских регионах усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная по правам ребенка в России Анна Львова-Белова."Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Мы можем поспособствовать в организации встречи или, например, привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать к ребенку для знакомства лично", – сообщила омбудсмен.Сама детский обмудсмен также усыновила мальчика из Мариуполя."Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка", — сказала Львова-Белова.По ее словам, сейчас идет работа по созданию команды и самих должностей детских омбудсменов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, общество
Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса

Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса, еще тысяча ждет будущих родителей

13:59 26.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрограмма помощи в усыновлении "Поезд надежды" в Бурятии
Программа помощи в усыновлении Поезд надежды в Бурятии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В 16 российских регионах усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная по правам ребенка в России Анна Львова-Белова.
Еще тысяча детей ожидают усыновления. Информацию о них скоро разместят в государственном информационном банке данных для доступа для всех кандидатов в усыновители и опекуны.
"Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Мы можем поспособствовать в организации встречи или, например, привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать к ребенку для знакомства лично", – сообщила омбудсмен.
Сама детский обмудсмен также усыновила мальчика из Мариуполя.
"Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка", — сказала Львова-Белова.
По ее словам, сейчас идет работа по созданию команды и самих должностей детских омбудсменов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииОбщество
 
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