https://crimea.ria.ru/20221026/rossiyane-usynovili-uzhe-350-detey-sirot-iz-donbassa-1125094507.html

Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса

Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса

В 16 российских регионах усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная по правам ребенка в России Анна... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T13:59

2022-10-26T13:59

2022-10-26T13:59

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В 16 российских регионах усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная по правам ребенка в России Анна Львова-Белова."Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Мы можем поспособствовать в организации встречи или, например, привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать к ребенку для знакомства лично", – сообщила омбудсмен.Сама детский обмудсмен также усыновила мальчика из Мариуполя."Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка", — сказала Львова-Белова.По ее словам, сейчас идет работа по созданию команды и самих должностей детских омбудсменов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, общество