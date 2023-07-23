https://crimea.ria.ru/20230723/7-tankov-leopard-i-10-bmp-bradley-za-sutki-poteri-vsu-v-zone-svo-1130249428.html

7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской области

7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.07.2023

7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области за сутки уничтожили большое количество вражеской военной техники, включая семь немецких танков Leopard и 10 американских боевых машин... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T12:42

2023-07-23T12:42

2023-07-23T13:04

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

танки leopard

bradley

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области за сутки уничтожили большое количество вражеской военной техники, включая семь немецких танков Leopard и 10 американских боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.В Новоивановке Запорожской области силами группировки войск "Восток" уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.На Запорожском направлении подразделениями группировки успешно отражены две атаки противника в районе села Работино, а также нанесены удары врагу в районе населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное.Почему немецкие танки Leopard неффективны при наступлении и успешно уничтожаются нашими военнослужащими, РИА Новости Крым рассказал военный эксперт Алексей Живов.Впервые об уничтожении немецких легкобронированных танков в Минобороны сообщили 11 июня. Тогда стало известно об уничтожении трех танков "Leopard".Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУПодбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из СШАС миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, танки leopard, bradley, всу (вооруженные силы украины), потери всу