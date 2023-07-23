7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской области
7 танков Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ на Запорожском направлении
12:42 23.07.2023 (обновлено: 13:04 23.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области за сутки уничтожили большое количество вражеской военной техники, включая семь немецких танков Leopard и 10 американских боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160-ти украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы Мста-Б и Д-20, — говорится в сообщении военного ведомства.
В Новоивановке Запорожской области силами группировки войск "Восток" уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.
На Запорожском направлении подразделениями группировки успешно отражены две атаки противника в районе села Работино, а также нанесены удары врагу в районе населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное.
Почему немецкие танки Leopard неффективны при наступлении и успешно уничтожаются нашими военнослужащими, РИА Новости Крым рассказал военный эксперт Алексей Живов.
"Важно, что механизм уничтожения таких танков стал понятен. Получен позитивный опыт, армия, откровенно говоря, воспряла духом после первых дней контрнаступления, и мы теперь точно знаем, как уничтожать эту хваленую немецкую и американскую технику", — сказал эксперт.
Впервые об уничтожении немецких легкобронированных танков в Минобороны сообщили 11 июня. Тогда стало известно об уничтожении трех танков "Leopard".
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