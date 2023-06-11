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В чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230611/v-chem-slabost-tankov-leopard-i-drugoy-zapadnoy-tekhniki---mnenie-eksperta-1129324200.html
В чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение эксперта
В чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 11.06.2023
В чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение эксперта
Поражение на Запорожском направлении немецких танков Leopard – это очень хорошая новость, после которой наша армия "буквально воспряла духом". Такое мнение... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T20:06
2023-06-11T20:06
эксклюзивы риа новости крым
алексей живов
мнения
всу (вооруженные силы украины)
нато
танки leopard
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Поражение на Запорожском направлении немецких танков Leopard – это очень хорошая новость, после которой наша армия "буквально воспряла духом". Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал политолог и военный волонтер Алексей Живов:"Сейчас не важно, сколько таких танков подбито. Важно, что механизм их уничтожения стал понятен. Получен позитивный опыт, армия, откровенно говоря, воспряла духом после первых дней контрнаступления, и как уничтожать эту хваленую немецкую и американскую технику, мы теперь точно знаем".Ранее американский журналист и бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен написал, что российским войскам удалось уничтожить большое количество НАТОвской техники. Его цитирует РИА Новости:Уничтожение как минимум трех немецких танков Leopard в сегодняшней сводке подтвердило и Минобороны РФ. Как сообщил бывший американский морпех-разведчик, колумнист "The Huffington Post" Скотт Риттер, акции производителей Leopard после их уничтожения в украинских степях упали примерно на 30 пунктов.По словам военного эксперта Алексея Живова, эти танки были когда-то созданы для оборонительных действий на случай наступления танковых линий по Ла-Маншу."У нас была известная всем стратегия "12 тысяч танков на Ла-Манш", в случае ядерных конфликтов с блоком НАТО и так далее. И чтобы пресечь советское наступление, был создан этот танк. Он отличается тем, что у него мощная пушка, хорошие бронебойные боеприпасы, но очень слабое бронирование. Он рассчитан на то, чтобы стоять в засаде и уничтожать наступающие советские танки типа Т-64, Т-72. А тут их начали использовать в штурмовых действиях, для которых они не предназначены, и эффективность их использования резко падает", - объяснил Алексей Живов.Поскольку "Леопарды" легко бронированы, их можно быстро вывести из строя. И у российской армии есть достаточно средств для этого, продолжает эксперт. Такая же ситуация и с легкими колесными французскими танками AMX-10.Живов также подтвердил, что нашим войскам удалось вывести из строя радар Hensoldt TRML-4D AESA, о котором пишет Стивен Брайен. Это радар РЛС, обнаруживающие цели на большой дистанции, которые впоследствии подавляет система ПВО Iris-T.10 июня Минобороны опубликовало кадры атаки боевых вертолетов Ка-52 на колонну западной бронетехники. После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и также были уничтожены. 11 июня в ведомстве сообщили, что разведывательный корабль ЧФ "Приазовье" в Черном море отразил атаку шести безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУУничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230611/podbili-tri-nemetskikh-leoparda-polskie-kraby-i-paladiny-iz-ssha-1129322630.html
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алексей живов, мнения, всу (вооруженные силы украины), нато, танки leopard, поставки западного оружия украине
В чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение эксперта

Живов: как войска РФ научились уничтожать хваленые танки Leopard и что будет дальше

20:06 11.06.2023
 
© ATTILA KISBENEDEK / AFPБоевой танк Leopard 2/A4
Боевой танк Leopard 2/A4
© ATTILA KISBENEDEK / AFP
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Поражение на Запорожском направлении немецких танков Leopard – это очень хорошая новость, после которой наша армия "буквально воспряла духом". Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал политолог и военный волонтер Алексей Живов:
"Сейчас не важно, сколько таких танков подбито. Важно, что механизм их уничтожения стал понятен. Получен позитивный опыт, армия, откровенно говоря, воспряла духом после первых дней контрнаступления, и как уничтожать эту хваленую немецкую и американскую технику, мы теперь точно знаем".
Ранее американский журналист и бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен написал, что российским войскам удалось уничтожить большое количество НАТОвской техники. Его цитирует РИА Новости:
"Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами (колесные. – ред.) AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard. Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинских сил", - отметил Брайен.
Уничтожение как минимум трех немецких танков Leopard в сегодняшней сводке подтвердило и Минобороны РФ. Как сообщил бывший американский морпех-разведчик, колумнист "The Huffington Post" Скотт Риттер, акции производителей Leopard после их уничтожения в украинских степях упали примерно на 30 пунктов.
По словам военного эксперта Алексея Живова, эти танки были когда-то созданы для оборонительных действий на случай наступления танковых линий по Ла-Маншу.
"У нас была известная всем стратегия "12 тысяч танков на Ла-Манш", в случае ядерных конфликтов с блоком НАТО и так далее. И чтобы пресечь советское наступление, был создан этот танк. Он отличается тем, что у него мощная пушка, хорошие бронебойные боеприпасы, но очень слабое бронирование. Он рассчитан на то, чтобы стоять в засаде и уничтожать наступающие советские танки типа Т-64, Т-72. А тут их начали использовать в штурмовых действиях, для которых они не предназначены, и эффективность их использования резко падает", - объяснил Алексей Живов.
Поскольку "Леопарды" легко бронированы, их можно быстро вывести из строя. И у российской армии есть достаточно средств для этого, продолжает эксперт. Такая же ситуация и с легкими колесными французскими танками AMX-10.
"Если, например, наши танки будут наступать, а они стоять в засаде, то от них будет много толку. Но для наступления они не подходят, потому что а) они плохо показали себя при нашем бездорожье и б) они не достаточно бронированы для того, чтобы наступать на артиллерию", - анализирует военный волонтер, доставляющий в зону СВО технику и вооружение.
Живов также подтвердил, что нашим войскам удалось вывести из строя радар Hensoldt TRML-4D AESA, о котором пишет Стивен Брайен. Это радар РЛС, обнаруживающие цели на большой дистанции, которые впоследствии подавляет система ПВО Iris-T.
"Этих радаров у них был - один, и мы его вывели из строя, причем, насколько я знаю, мы уничтожили его барражирующим боеприпасом. То есть радар стоимостью примерно 50 млн долларов мы уничтожили боеприпасом, который стоит два миллиона рублей. Если мы будем так дальше воевать, то однозначно Европа и Америка скоро иссякнут по деньгам", - говорит эксперт.
10 июня Минобороны опубликовало кадры атаки боевых вертолетов Ка-52 на колонну западной бронетехники. После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и также были уничтожены. 11 июня в ведомстве сообщили, что разведывательный корабль ЧФ "Приазовье" в Черном море отразил атаку шести безэкипажных катеров.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлексей ЖивовМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)НАТОТанки LeopardПоставки западного оружия Украине
 
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Заголовок открываемого материала
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