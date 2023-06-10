https://crimea.ria.ru/20230610/ka-52-razbili-kolonnu-zapadnoy-bronetekhniki-na-zaporozhskom-napravlenii-1129306978.html
Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении
Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении
Российские военные летчики поразили колонну поставленной ВСУ западной бронированной техники. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T17:18
2023-06-10T17:18
2023-06-10T16:58
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сво
запорожская область
армия и флот
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новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Российские военные летчики поразили колонну поставленной ВСУ западной бронированной техники. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники ВСУ управляемыми ракетами.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли попытки наступления боевиков в районе Артемовска и на Запорожском направлении. Противник потерял 530 военных и западную боевую технику: четыре танка Leopard, пять американских Bradley, самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружениеАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУУничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, запорожская область, армия и флот, поставки западного оружия украине, новости, вооруженные силы россии
Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении
Минобороны показало кадры уничтожения западной бронетехники на Запорожском направлении