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Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении
Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении
Российские военные летчики поразили колонну поставленной ВСУ западной бронированной техники. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T17:18
2023-06-10T16:58
министерство обороны рф
сво
запорожская область
армия и флот
поставки западного оружия украине
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Российские военные летчики поразили колонну поставленной ВСУ западной бронированной техники. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники ВСУ управляемыми ракетами.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли попытки наступления боевиков в районе Артемовска и на Запорожском направлении. Противник потерял 530 военных и западную боевую технику: четыре танка Leopard, пять американских Bradley, самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружениеАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУУничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, сво, запорожская область, армия и флот, поставки западного оружия украине, новости, вооруженные силы россии
Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении

Минобороны показало кадры уничтожения западной бронетехники на Запорожском направлении

17:18 10.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Российские военные летчики поразили колонну поставленной ВСУ западной бронированной техники. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники ВСУ управляемыми ракетами.
"После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены", - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли попытки наступления боевиков в районе Артемовска и на Запорожском направлении. Противник потерял 530 военных и западную боевую технику: четыре танка Leopard, пять американских Bradley, самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.
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Министерство обороны РФСВОЗапорожская областьАрмия и флотПоставки западного оружия УкраинеНовостиВооруженные силы России
 
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