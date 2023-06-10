https://crimea.ria.ru/20230610/ka-52-razbili-kolonnu-zapadnoy-bronetekhniki-na-zaporozhskom-napravlenii-1129306978.html

Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении

Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении

Российские военные летчики поразили колонну поставленной ВСУ западной бронированной техники. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T17:18

2023-06-10T17:18

2023-06-10T16:58

министерство обороны рф

сво

запорожская область

армия и флот

поставки западного оружия украине

новости

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/03/1129168032_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab7823cd0cf6aa3033595b985103483e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Российские военные летчики поразили колонну поставленной ВСУ западной бронированной техники. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники ВСУ управляемыми ракетами.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли попытки наступления боевиков в районе Артемовска и на Запорожском направлении. Противник потерял 530 военных и западную боевую технику: четыре танка Leopard, пять американских Bradley, самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружениеАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУУничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, запорожская область, армия и флот, поставки западного оружия украине, новости, вооруженные силы россии