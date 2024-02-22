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С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России - РИА Новости Крым, 22.02.2024
С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
Великобритания ввела очередной пакет санкций против России. Список, в который попали производители боеприпасов, компании по производству электроники,... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T17:08
2024-02-22T17:09
великобритания
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санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Великобритания ввела очередной пакет санкций против России. Список, в который попали производители боеприпасов, компании по производству электроники, предприятия, которые торгуют алмазами и нефтью, был расширен еще на 50 позиций. Как пишет РИА Новости, это следует из заявления британского правительства.Новые санкции также нацелены на ключевые источники доходов России, призваны ограничить торговлю металлами, алмазами и энергоносителями, говорится в заявлении.К примеру, санкции введены против завода имени Я. М. Свердлова, "Арктик СПГ 2" и его директора Олега Карпушина, "Челябинский кузнечно-прессовый завод", гендиректора "Алроса" Павла Маринычева, компании "Алмазный мир" и "Агд Даймондс", председателя совета директоров "Мечел" Игоря Зюзина, а также председателя совета директоров "ОМК" Анатолия Седых.Кроме того, ограничения коснулись гендиректора "Флай Бридж" Анны Лужанской, а также компаний Azia Shipping Company и Ibex Shipping INC.Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение продлить действие антироссийских санкций еще на год, до 24 февраля 2025 года.Совет ЕС в конце 2023 года окончательно утвердил 12-й по счету пакет санкций против России. Перечень включает экономические ограничения, а также расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций. В конце прошлого года министерство финансов США ввело запрет на ввоз из России российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.Президент России Владимир Путин назвал российскую экономику на данный момент крупнейшей в Европе и по темпам роста опережающей все ведущие страны Евросоюза. За 10 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ожидается рост до 3,5%.В свою очередь экономист, директор Института нового общества Василий Колташов отметил, что российская экономика преподнесла сюрприз западным странам, показав устойчивость и рост.Читайте также на РИА Новости Крым:Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕСВойна за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет ЕвропаПутин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог
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великобритания, россия, санкции, санкции против россии, в мире, экономика, политика, новости
С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против России

17:08 22.02.2024 (обновлено: 17:09 22.02.2024)
 
Британия
Британия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Великобритания ввела очередной пакет санкций против России. Список, в который попали производители боеприпасов, компании по производству электроники, предприятия, которые торгуют алмазами и нефтью, был расширен еще на 50 позиций. Как пишет РИА Новости, это следует из заявления британского правительства.
"Великобритания объявила более 50 новых санкций, направленных на сокращение оружейного арсенала и военной казны... Среди новых целей - производители боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговле алмазами и нефтью", - следует из заявления на сайте британского правительства.
Новые санкции также нацелены на ключевые источники доходов России, призваны ограничить торговлю металлами, алмазами и энергоносителями, говорится в заявлении.
К примеру, санкции введены против завода имени Я. М. Свердлова, "Арктик СПГ 2" и его директора Олега Карпушина, "Челябинский кузнечно-прессовый завод", гендиректора "Алроса" Павла Маринычева, компании "Алмазный мир" и "Агд Даймондс", председателя совета директоров "Мечел" Игоря Зюзина, а также председателя совета директоров "ОМК" Анатолия Седых.
Кроме того, ограничения коснулись гендиректора "Флай Бридж" Анны Лужанской, а также компаний Azia Shipping Company и Ibex Shipping INC.
Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение продлить действие антироссийских санкций еще на год, до 24 февраля 2025 года.
Совет ЕС в конце 2023 года окончательно утвердил 12-й по счету пакет санкций против России. Перечень включает экономические ограничения, а также расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций. В конце прошлого года министерство финансов США ввело запрет на ввоз из России российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.
Президент России Владимир Путин назвал российскую экономику на данный момент крупнейшей в Европе и по темпам роста опережающей все ведущие страны Евросоюза. За 10 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ожидается рост до 3,5%.
В свою очередь экономист, директор Института нового общества Василий Колташов отметил, что российская экономика преподнесла сюрприз западным странам, показав устойчивость и рост.
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