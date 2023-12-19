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Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕС
Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕС - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕС
Более 103 млрд долларов потеряли западные компании в результате ухода с российского рынка. При этом экономика России, вопреки ожиданиям Запада, по итогам года... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T09:26
2023-12-19T09:26
2023-12-19T09:28
вячеслав володин
государственная дума рф
экономика
санкции против россии
европа
европейский союз
в мире
россия
ввп (валовый внутренний продукт)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Более 103 млрд долларов потеряли западные компании в результате ухода с российского рынка. При этом экономика России, вопреки ожиданиям Запада, по итогам года показала 3,5% роста ВВП. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин после утверждения ЕС очередного пакета антироссийских санкций.Он отметил, что после введения 12-го санкционного пакета против России действует уже 18 772 незаконных ограничения.По словам спикера ГД, руководство европейских государств действует под диктовку США, при этом наносит существенный вред прежде всего своим гражданам. В результате экономисты предрекают спад экономики еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию — первую со времен пандемии коронавируса, подчеркнул Володин.Он привел в пример заявление одного из ведущих американских изданий, отметивших, что Вашингтон рассчитывал "задушить" российскую экономику, в том числе, за счет ухода западных компаний. "Но руководство России имело другие планы и превратило бойкот западных компаний в удачу для государства", - заключил Володин.Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил 12-й по счету пакет санкций против России. Перечень включает экономические ограничения, а также расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций.Президент России Владимир Путин назвал российскую экономику на данный момент крупнейшей в Европе и по темпам роста опережающей все ведущие страны Евросоюза. За 10 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ожидается рост до 3,5%.При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли – обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. Во втором квартале текущего года на их долю пришлось 54% роста экономики, еще 44% - на обеспечивающие отрасли, то есть торговлю и общепит.В свою очередь экономист, директор Института нового общества Василий Колташов отметил, что российская экономика преподнесла сюрприз западным странам, показав устойчивость и рост.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоПутин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России
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вячеслав володин, государственная дума рф, экономика, санкции против россии, европа, европейский союз, в мире, россия, ввп (валовый внутренний продукт), новости
Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕС
Володин: Евросоюз потерял более 100 млрд долларов от санкций против России
09:26 19.12.2023 (обновлено: 09:28 19.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Более 103 млрд долларов потеряли западные компании в результате ухода с российского рынка. При этом экономика России, вопреки ожиданиям Запада, по итогам года показала 3,5% роста ВВП. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин после утверждения ЕС очередного пакета антироссийских санкций.
Он отметил, что после введения 12-го санкционного пакета против России действует уже 18 772 незаконных ограничения.
"Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов. Эти деньги остались в России, – написал в Telegram-канале Володин. - Кстати, по итогам года, рост ВВП нашей страны составит 3,5%".
По словам спикера ГД, руководство европейских государств действует под диктовку США, при этом наносит существенный вред прежде всего своим гражданам. В результате экономисты предрекают спад экономики еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию — первую со времен пандемии коронавируса, подчеркнул Володин.
Он привел в пример заявление одного из ведущих американских изданий, отметивших, что Вашингтон рассчитывал "задушить" российскую экономику, в том числе, за счет ухода западных компаний.
"Но руководство России имело другие планы и превратило бойкот западных компаний в удачу для государства", - заключил Володин.
Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил 12-й по счету пакет санкций против России. Перечень включает экономические ограничения, а также расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций.
Президент России Владимир Путин назвал
российскую экономику на данный момент крупнейшей в Европе и по темпам роста опережающей все ведущие страны Евросоюза. За 10 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ожидается рост до 3,5%.
При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли – обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. Во втором квартале текущего года на их долю пришлось 54% роста экономики, еще 44% - на обеспечивающие отрасли, то есть торговлю и общепит.
В свою очередь экономист, директор Института нового общества Василий Колташов отметил
, что российская экономика преподнесла сюрприз западным странам, показав устойчивость и рост.
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