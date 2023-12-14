https://crimea.ria.ru/20231214/putin-predskazal-stranam-evropy-sudbu-ukrainy--politolog-1133557469.html

Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог

Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог

Президент России Владимир Путин фактически предсказал будущее стран Европы, которые продолжают сегодня подчиняться США, теряя собственный суверенитет: их ждет... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T19:12

2023-12-14T19:12

2023-12-14T19:12

владимир путин (политик)

радио "спутник в крыму"

россия

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

наталья киселева

кфу (крымский федеральный университет)

европа

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин фактически предсказал будущее стран Европы, которые продолжают сегодня подчиняться США, теряя собственный суверенитет: их ждет судьба Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева, комментируя "Прямую линию" с российским лидером 14 декабря.Большая итоговая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным 14 декабря продлились 4 часа 4 минуты. Глава государства ответил на 67 вопросов, из которых 26 задали граждане РФ по прямой линии, 33 вопроса поступило от журналистов, в том числе иностранных.По словам Киселевой, главными темами выступления российского лидера – и по значимости, и по количеству вопросов – стали три: суверенитет, СВО и социальная политика РФ.При этом все три важных блока, в том числе два комбинированных, касавшихся не только внутренней жизни страны, но и международных отношений, подавались с акцентом на Россию, ее интересы, "а не с оглядкой на международное сообщество", отметила Киселева.На этом фоне знаковым, по мнению Киселевой, стало то, что, Путин фактически предсказал будущее тем государствам Европы, руководители которых сегодня продолжают идти на поводу у США и "помогать" Украине, жертвуя национальными интересами собственных стран. В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что страны-члены Евросоюза "в значительной степени утратили свой суверенитет" и принимают многие решения "во вред себе". Он упомянул премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что "они не пророссийские политики, а пронациональные". "Они защищают свои интересы, но таких больше нет, просто нет", – подытожил российский лидер.Итоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президента>>

https://crimea.ria.ru/20231214/pryamaya-liniya-i-bolshaya-press-konferentsiya-vladimira-putina--translyatsiya-1133525555.html

россия

европа

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владимир путин (политик), россия, прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, наталья киселева, кфу (крымский федеральный университет), европа, в мире, политика