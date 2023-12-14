https://crimea.ria.ru/20231214/putin-predskazal-stranam-evropy-sudbu-ukrainy--politolog-1133557469.html
Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог
Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог
Президент России Владимир Путин фактически предсказал будущее стран Европы, которые продолжают сегодня подчиняться США, теряя собственный суверенитет: их ждет... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T19:12
2023-12-14T19:12
2023-12-14T19:12
владимир путин (политик)
радио "спутник в крыму"
россия
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
наталья киселева
кфу (крымский федеральный университет)
европа
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/64/1110856499_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ea7777b91f0c96935ecbc01c14348eda.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин фактически предсказал будущее стран Европы, которые продолжают сегодня подчиняться США, теряя собственный суверенитет: их ждет судьба Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева, комментируя "Прямую линию" с российским лидером 14 декабря.Большая итоговая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным 14 декабря продлились 4 часа 4 минуты. Глава государства ответил на 67 вопросов, из которых 26 задали граждане РФ по прямой линии, 33 вопроса поступило от журналистов, в том числе иностранных.По словам Киселевой, главными темами выступления российского лидера – и по значимости, и по количеству вопросов – стали три: суверенитет, СВО и социальная политика РФ.При этом все три важных блока, в том числе два комбинированных, касавшихся не только внутренней жизни страны, но и международных отношений, подавались с акцентом на Россию, ее интересы, "а не с оглядкой на международное сообщество", отметила Киселева.На этом фоне знаковым, по мнению Киселевой, стало то, что, Путин фактически предсказал будущее тем государствам Европы, руководители которых сегодня продолжают идти на поводу у США и "помогать" Украине, жертвуя национальными интересами собственных стран. В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что страны-члены Евросоюза "в значительной степени утратили свой суверенитет" и принимают многие решения "во вред себе". Он упомянул премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что "они не пророссийские политики, а пронациональные". "Они защищают свои интересы, но таких больше нет, просто нет", – подытожил российский лидер.Итоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президента>>
https://crimea.ria.ru/20231214/pryamaya-liniya-i-bolshaya-press-konferentsiya-vladimira-putina--translyatsiya-1133525555.html
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/64/1110856499_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_39281ae7191fdc637b1f8a7136ebe0a7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, наталья киселева, кфу (крымский федеральный университет), европа, в мире, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин фактически предсказал будущее стран Европы, которые продолжают сегодня подчиняться США, теряя собственный суверенитет: их ждет судьба Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева, комментируя "Прямую линию"
с российским лидером 14 декабря.
Большая итоговая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным 14 декабря продлились 4 часа 4 минуты. Глава государства ответил на 67 вопросов, из которых 26 задали граждане РФ по прямой линии, 33 вопроса поступило от журналистов, в том числе иностранных.
По словам Киселевой, главными темами выступления российского лидера – и по значимости, и по количеству вопросов – стали три: суверенитет, СВО и социальная политика РФ.
При этом все три важных блока, в том числе два комбинированных, касавшихся не только внутренней жизни страны, но и международных отношений, подавались с акцентом на Россию, ее интересы, "а не с оглядкой на международное сообщество", отметила Киселева.
"И был интересный момент, когда модератор предложил Путину ответить на вопросы газеты из Америки, а он сказал: "Нет, давайте сначала дадим слово китайскому журналисту". Это тоже показательный момент о приоритетах и о том, что важность отдается не стране, которая до сих пор претендует на гегемонию в мире, а именно интересам российского государства", – сказала политолог.
На этом фоне знаковым, по мнению Киселевой, стало то, что, Путин фактически предсказал будущее тем государствам Европы, руководители которых сегодня продолжают идти на поводу у США и "помогать" Украине, жертвуя национальными интересами собственных стран.
"Вот они так помогают Украине продолжать эту войну, а им бы не помешало посмотреть на Украину, на ее геополитическое состояние и вообще ее состояние. Вот, что происходит с теми странами, которые теряют свой суверенитет, которые начинают плясать под чужую дудку. В данном случае Украина плясала, но не под дудку, а под американское банджо, и доплясалась до того, что суверенитет просто отдала, не то чтобы она его потеряла или за него боролась. И потеряла значительную часть территории и еще большую часть своих ресурсов, народонаселения. Европейским бы политикам посмотреть – у них уже пример есть, что будет, они просто этого не осознают. Пусть посмотрят на Украину и поймут, что, если они будут продолжать такую политику, с потерей своего суверенитета, то вот такое будущее ожидает их страны", – сказала политолог, комментируя высказывание президента.
В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что страны-члены Евросоюза "в значительной степени утратили свой суверенитет" и принимают многие решения "во вред себе". Он упомянул премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что "они не пророссийские политики, а пронациональные". "Они защищают свои интересы, но таких больше нет, просто нет", – подытожил российский лидер.