https://crimea.ria.ru/20240220/evrosoyuz-prodlil-deystvie-antirossiyskikh-sanktsiy-1135078560.html

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций

Евросоюз принял решение продлить действие антироссийских санкций еще на год, до 24 февраля 2025 года. Об этом говорится в публикации официального журнала ЕС. РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T11:15

2024-02-20T11:15

2024-02-20T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Евросоюз принял решение продлить действие антироссийских санкций еще на год, до 24 февраля 2025 года. Об этом говорится в публикации официального журнала ЕС.Антироссийские санкции были введены коллективным Западом в связи с вхождением в состав Российской Федерации новых регионов.Решение вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, уточняется в документе.В июне 2023 года Брюссель ввел 11-й пакет антироссийский санкций. Персональные ограничения ЕС затронули почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах ЕС, гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Совет ЕС в конце 2023 года окончательно утвердил 12-й по счету пакет санкций против России. Перечень включает экономические ограничения, а также расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций. В конце прошлого года министерство финансов США ввело запрет на ввоз из России российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.Президент России Владимир Путин назвал российскую экономику на данный момент крупнейшей в Европе и по темпам роста опережающей все ведущие страны Евросоюза. За 10 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ожидается рост до 3,5%.В свою очередь экономист, директор Института нового общества Василий Колташов отметил, что российская экономика преподнесла сюрприз западным странам, показав устойчивость и рост.Читайте также РИА Новости Крым:Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕСВойна за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет ЕвропаПутин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), экономика, в мире, политика, новости