https://crimea.ria.ru/20240613/germaniya-blokiruet-soglasovanie-novykh-sanktsiy-protiv-rossii--smi-1138068584.html

Германия блокирует согласование новых санкций против России – СМИ

Германия блокирует согласование новых санкций против России – СМИ - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Германия блокирует согласование новых санкций против России – СМИ

Правительство ФРГ затягивают процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает германское агентство DPA со... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T09:04

2024-06-13T09:04

2024-06-13T09:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Правительство ФРГ затягивают процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает германское агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.Речь идет о санкциях, направленных на борьбу с обходом действующих ограничений. Также рестрикции коснутся экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). В частности, ЕС намерен ограничить отправку российского СПГ по морю из некоторых портов.По словам источников, причина, по которой Берлин блокирует переговоры по новым санкциям, – "сомнения и желание внести поправки". В частности, власти ФРГ не поддерживают меры по привлечению к ответственности зарубежных филиалов предприятий за нарушение санкционного режима. Кроме того, Германию не устраивают ограничения, которые могут наложить на производства, поставляющие определенные товары. Берлин опасается, что вследствие новых рестрикций могут пострадать немецкие компании.Как отметил один из собеседников агентства, "в последнее время возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией".12 июня Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.Под ограничения попали структуры "Росатома", в том числе завод "Киров-Энергомаш", Научно-исследовательский институт приборостроения и научно-производственное предприятие "Инжект".Также в новом списке – страховая компания "Согаз", "Газпром инвест", научный центр робототехники и кибернетики, сообщество российских детей и молодежи "Движение первых", "Мурманский СПГ", "Уралредмет" и "Большегрузная техника" "Уралвагонзавода", Амурский металургический комбинат, "БАЛТМАШ" и другие предприятия и организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Мосбиржа прекращает торги долларом и евроК чему приведет отказ ЕС от российских энергоносителейБизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, новости, в мире, санкции, санкции против россии, россия