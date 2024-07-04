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В Британии проходят всеобщие выборы в парламент

В Британии проходят всеобщие выборы в парламент - РИА Новости Крым, 04.07.2024

В Британии проходят всеобщие выборы в парламент

4 июля в Великобритании проходят всеобщие парламентские выборы, по итогам которых распределятся 650 мест в палате общин (нижняя палата). РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T10:09

2024-07-04T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. 4 июля в Великобритании проходят всеобщие парламентские выборы, по итогам которых распределятся 650 мест в палате общин (нижняя палата).Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск). Голосование продлится до 22:00 (00:00 мск). Победителем станет политическая сила, которая получит большинство депутатских мест. Ее лидер займет пост премьер-министра и возглавит правительство Соединенного Королевства.С 2010 года у власти в Британии находились консерваторы. Их партия побеждала на четырех выборах подряд. К моменту роспуска парламента в мае консерваторы обладали 345 мандатами, у их главных противников – лейбористов – было 205 мест.Согласно социологическим опросам, Лейбористская партия во главе с Киром Стармером уверенно лидирует в рейтинге симпатий электората – около 39%. Консерваторов, возглавляемых действующим премьером Риши Сунаком, поддерживают порядка 20% избирателей.Правая популистская партия Reform UK Найджела Фараджа имеет 17%, партия "Либеральные демократы" во главе с Эдом Дейви – 13%.Новый парламент будет созван 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства.По прогнозам экспертов, лейбористы по итогам выборов могут получить порядка 430 мест в палате общин, тогда как консерваторам достанется порядка 100 мандатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дурной спектакль: эксперт о дискуссии не допускать Байдена к выборамНарод голосует против: что показали выборные процессы в США и ФранцииУдары по Крыму и будущее Британии: в чем связь

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великобритания, выборы, политика, в мире, новости