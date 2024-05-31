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Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь
Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь
Великобритания стремится стать военно-политическим лидером в Европе. Для достижения этой цели она использует конфликт на Украине, в частности, содействуя Киеву... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T22:17
2024-05-31T23:46
радио "спутник в крыму"
великобритания
крым
украина
европа
безопасность республики крым и севастополя
мнения
александр ирхин
политика
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Великобритания стремится стать военно-политическим лидером в Европе. Для достижения этой цели она использует конфликт на Украине, в частности, содействуя Киеву в ударах по Крыму, с которым ее связывают знаковые страницы истории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, профессор Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин."Это выбор Британии в пользу новой империи в новом мире. Королевство назначило себя на европейском театре военно-политического противостояния лидером конфликта на Украине. Соединенные Штаты – это Индо-Тихоокеанский регион. А Британия как бы тыл европейский, вектор экспансии и линии обороны Европы и Евроатлантики", – сказал Ирхин.Для достижения поставленной цели Британия распустила парламент: правящая уже десять лет консервативная партия Тори намерена сохранить власть за счет досрочных выборов. И ей сегодня крайне необходимы военно-политические и внешнеполитические победы, добавил политолог.Не случайно британцы не ограничивают Киев в использовании своего вооружения и активно содействуют ударам ВСУ, в том числе по Крыму. Учитывая все это, а также символику (выборы в парламент королевства назначены на 4 июля – день независимости США), градус эскалации в отношении РФ англосаксами может подниматься, считает он.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала возможности Украины на удары по территории РФ дальнобойными ракетами Storm Shadow. Москва предупредила Лондон об ответных ударах по его военным объектам. Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма заметили британские самолетыВоенного атташе Британии в России объявили персоной нон гратаЦиничный план по Украине – как Запад хочет "отбивать" вложения
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великобритания, крым, украина, европа, безопасность республики крым и севастополя, мнения, александр ирхин, политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине
Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь

Выбор Британии в пользу новой империи в Европе связан с ударами Киева по Крыму – политолог

22:17 31.05.2024 (обновлено: 23:46 31.05.2024)
 
© BEN STANSALL / AFPРакета MBDA Storm Shadow/Scalp
Ракета MBDA Storm Shadow/Scalp
© BEN STANSALL / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Великобритания стремится стать военно-политическим лидером в Европе. Для достижения этой цели она использует конфликт на Украине, в частности, содействуя Киеву в ударах по Крыму, с которым ее связывают знаковые страницы истории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, профессор Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.
"Это выбор Британии в пользу новой империи в новом мире. Королевство назначило себя на европейском театре военно-политического противостояния лидером конфликта на Украине. Соединенные Штаты – это Индо-Тихоокеанский регион. А Британия как бы тыл европейский, вектор экспансии и линии обороны Европы и Евроатлантики", – сказал Ирхин.
Для достижения поставленной цели Британия распустила парламент: правящая уже десять лет консервативная партия Тори намерена сохранить власть за счет досрочных выборов. И ей сегодня крайне необходимы военно-политические и внешнеполитические победы, добавил политолог.
"А где они? В Черном море, в британской героике Крымской войны. Вот так внешняя и внутренняя политика Великобритании связана с Крымом и Черным морем", – отметил он.
Не случайно британцы не ограничивают Киев в использовании своего вооружения и активно содействуют ударам ВСУ, в том числе по Крыму. Учитывая все это, а также символику (выборы в парламент королевства назначены на 4 июля – день независимости США), градус эскалации в отношении РФ англосаксами может подниматься, считает он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала возможности Украины на удары по территории РФ дальнобойными ракетами Storm Shadow. Москва предупредила Лондон об ответных ударах по его военным объектам.
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Радио "Спутник в Крыму"ВеликобританияКрымУкраинаЕвропаБезопасность Республики Крым и СевастополяМненияАлександр ИрхинПолитикаКоллективный ЗападПоставки западного оружия Украине
 
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22:17Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь
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