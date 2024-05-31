Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь
Выбор Британии в пользу новой империи в Европе связан с ударами Киева по Крыму – политолог
22:17 31.05.2024 (обновлено: 23:46 31.05.2024)
© BEN STANSALL / AFPРакета MBDA Storm Shadow/Scalp
© BEN STANSALL / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Великобритания стремится стать военно-политическим лидером в Европе. Для достижения этой цели она использует конфликт на Украине, в частности, содействуя Киеву в ударах по Крыму, с которым ее связывают знаковые страницы истории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, профессор Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.
"Это выбор Британии в пользу новой империи в новом мире. Королевство назначило себя на европейском театре военно-политического противостояния лидером конфликта на Украине. Соединенные Штаты – это Индо-Тихоокеанский регион. А Британия как бы тыл европейский, вектор экспансии и линии обороны Европы и Евроатлантики", – сказал Ирхин.
Для достижения поставленной цели Британия распустила парламент: правящая уже десять лет консервативная партия Тори намерена сохранить власть за счет досрочных выборов. И ей сегодня крайне необходимы военно-политические и внешнеполитические победы, добавил политолог.
"А где они? В Черном море, в британской героике Крымской войны. Вот так внешняя и внутренняя политика Великобритании связана с Крымом и Черным морем", – отметил он.
Не случайно британцы не ограничивают Киев в использовании своего вооружения и активно содействуют ударам ВСУ, в том числе по Крыму. Учитывая все это, а также символику (выборы в парламент королевства назначены на 4 июля – день независимости США), градус эскалации в отношении РФ англосаксами может подниматься, считает он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала возможности Украины на удары по территории РФ дальнобойными ракетами Storm Shadow. Москва предупредила Лондон об ответных ударах по его военным объектам.
Читайте также на РИА Новости Крым: