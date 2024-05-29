https://crimea.ria.ru/20240529/tsinichnyy-plan-po-ukraine--kak-zapad-khochet-otbivat-vlozheniya-1137661631.html

Циничный план по Украине – как Запад хочет "отбивать" вложения

Циничный план по Украине – как Запад хочет "отбивать" вложения - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Циничный план по Украине – как Запад хочет "отбивать" вложения

Изначальный план разбить Россию на поле боя оказался провальным, что стало для самоуверенных руководителей стран блока НАТО настолько же очевидно, насколько и... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T06:02

2024-05-29T06:02

2024-05-29T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Изначальный план разбить Россию на поле боя оказался провальным, что стало для самоуверенных руководителей стран блока НАТО настолько же очевидно, насколько и неожиданно. На этом фоне коллективный Запад рассчитывает хотя бы на возможность занять неподконтрольные РФ части Украины, чтобы "отбить" затраты за счет земель и ресурсов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Одно из сербских изданий ранее опубликовало статью, в которой говорится, что Западу мир на Украине не нужен ни при каких вариантах. В случае победы это повлечет огромные расходы по восстановлению страны, в случае проигрыша - большие репутационные потери, рассуждает автор статьи."В ходе визита в Японию, отвечая на вопрос одного из студентов, о том, что страны НАТО будут делать в случае проигрыша на Украине, Столтенберг (генсек альянса - ред.), смешавшись, ответил, что НАТО не проиграет. Из этого заключаем: плана "Б" у натовских стран нет. Он, возможно, даже и не обсуждался на текущих "рамштайнах", поскольку западный мир не может вместить в свою голову ту мысль, что 32 страны альянса оказываются слабее России", - говорит Мухин.Однако провалы на украинском театре боевых действий толкают коллективный Запад к постепенному прозрению, продолжает эксперт. Это злит "исключительных" европейцев, заставляет переходить к обсуждению даже самых опасных сценариев с вводом войск на Украину.Этот циничный план не предусматривает обеспечение интересов самих украинцев, но планируется к реализации под предлогом защиты Украины от Российской Федерации, убежден Мухин. И реализация его очень вероятна, поскольку так Запад стремится еще и получить возможность продолжать размещаться в непосредственной близости к границам РФ."В итоге Россия, безусловно, оставит за собой территории, которые считает своими, расширит их так, чтобы обеспечить свою безопасность и будет нести расходы на их восстановление, развитие и так далее. Потому что это наш люди и наша земля. Оставшиеся территории бывшей Украины ждет гораздо более печальная судьба бесправного донора", - заключает собеседник агентства.Только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Российский лидер также подчеркнул, что "если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки – никогда".Читайте также на РИА Новости Крым:"План Б": введет ли НАТО войска на УкраинуКак Россия строит мирную жизнь в новых регионахДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин

https://crimea.ria.ru/20240527/dlya-chego-strany-baltii-provotsiruyut-rossiyu-1137612383.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, россия, украина, мнения, алексей мухин, политика, коллективный запад, сша, великобритания, франция, польша, румыния