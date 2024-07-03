https://crimea.ria.ru/20240703/durnoy-spektakl-ekspert-o-diskussii-ne-dopuskat-baydena-k-vyboram-1138578183.html

Дурной спектакль: эксперт о дискуссии не допускать Байдена к выборам

Дурной спектакль: эксперт о дискуссии не допускать Байдена к выборам - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Дурной спектакль: эксперт о дискуссии не допускать Байдена к выборам

Обсуждение необходимости и возможности снять кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах только сейчас является "дурным... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T21:16

2024-07-03T21:16

2024-07-03T21:16

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

мнения

сша

выборы

политика

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Эксперт об обсуждении возможности снять кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах Эксперт об обсуждении возможности снять кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Обсуждение необходимости и возможности снять кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах только сейчас является "дурным спектаклем", исход которого зависит не от этой дискуссии. Такую оценку происходящему в Белом доме в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что сегодня, 3 июля, в Белом доме на закрытой встрече, которую проведет глава аппарата президентской администрации США Джефф Зиентс, обсудят состояние здоровья американского президента Джо Байдена и возможность для него продолжать борьбу за президентское кресло, учитывая последние события. В частности, его провал на дебатах с Дональдом Трампом. По мнению Шатрова, удивительно, что тему "пригодности" Байдена для должности президента еще на четыре года в Белом доме решили обсуждать только сейчас, поскольку поведение действующего американского лидера на дебатах ни для кого не было откровением.По мнению Шатрова, теперь решение о том, будет ли участвовать Байден в выборах, во многом будет зависеть не от дискуссий в заявленном формате, а от самого Байдена и его ближайшего окружения: "жены и прочих".При этом политолог полагает, что здравый смысл все-таки восторжествует, и демократы сменят кандидатуру, хотя это и не будет означать для США прорыва. Поскольку альтернативные персоны либо не имеют политического веса, либо почти так же стары.Директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что "паника" демократов по итогам предвыборных дебатов в США является наигранной и заранее просчитанной. Читайте также на РИА Новости Крым:Предвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявления "Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт В чем главный страх Зеленского на фоне событий в США и Франции

https://crimea.ria.ru/20240628/raby-lampy-chto-pokazali-debaty-baydena-i-trampa-1138428695.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), игорь шатров, мнения, сша, выборы, политика