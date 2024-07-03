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Дурной спектакль: эксперт о дискуссии не допускать Байдена к выборам - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Дурной спектакль: эксперт о дискуссии не допускать Байдена к выборам
Дурной спектакль: эксперт о дискуссии не допускать Байдена к выборам - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Дурной спектакль: эксперт о дискуссии не допускать Байдена к выборам
Обсуждение необходимости и возможности снять кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах только сейчас является "дурным... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T21:16
2024-07-03T21:16
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
мнения
сша
выборы
политика
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Эксперт об обсуждении возможности снять кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах
Эксперт об обсуждении возможности снять кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Обсуждение необходимости и возможности снять кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах только сейчас является "дурным спектаклем", исход которого зависит не от этой дискуссии. Такую оценку происходящему в Белом доме в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что сегодня, 3 июля, в Белом доме на закрытой встрече, которую проведет глава аппарата президентской администрации США Джефф Зиентс, обсудят состояние здоровья американского президента Джо Байдена и возможность для него продолжать борьбу за президентское кресло, учитывая последние события. В частности, его провал на дебатах с Дональдом Трампом. По мнению Шатрова, удивительно, что тему "пригодности" Байдена для должности президента еще на четыре года в Белом доме решили обсуждать только сейчас, поскольку поведение действующего американского лидера на дебатах ни для кого не было откровением.По мнению Шатрова, теперь решение о том, будет ли участвовать Байден в выборах, во многом будет зависеть не от дискуссий в заявленном формате, а от самого Байдена и его ближайшего окружения: "жены и прочих".При этом политолог полагает, что здравый смысл все-таки восторжествует, и демократы сменят кандидатуру, хотя это и не будет означать для США прорыва. Поскольку альтернативные персоны либо не имеют политического веса, либо почти так же стары.Директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что "паника" демократов по итогам предвыборных дебатов в США является наигранной и заранее просчитанной. Читайте также на РИА Новости Крым:Предвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявления "Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт В чем главный страх Зеленского на фоне событий в США и Франции
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), игорь шатров, мнения, сша, выборы, политика
Дурной спектакль: эксперт о дискуссии не допускать Байдена к выборам

Дискуссия об отстранении Байдена от выборов является дурным спектаклем – эксперт

21:16 03.07.2024
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Обсуждение необходимости и возможности снять кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах только сейчас является "дурным спектаклем", исход которого зависит не от этой дискуссии. Такую оценку происходящему в Белом доме в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Эксперт об обсуждении возможности снять кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах
21:16
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что сегодня, 3 июля, в Белом доме на закрытой встрече, которую проведет глава аппарата президентской администрации США Джефф Зиентс, обсудят состояние здоровья американского президента Джо Байдена и возможность для него продолжать борьбу за президентское кресло, учитывая последние события. В частности, его провал на дебатах с Дональдом Трампом.
По мнению Шатрова, удивительно, что тему "пригодности" Байдена для должности президента еще на четыре года в Белом доме решили обсуждать только сейчас, поскольку поведение действующего американского лидера на дебатах ни для кого не было откровением.
"Дурной спектакль какой-то… На что они рассчитывали? На управление им с помощью нейролингвистического программирования? Байдена мы увидели таким, каким он был все это время. Ничего неожиданного. Поэтому решение странное. Его надо было принять уже давно или не принимать вовсе, если им наплевать на свой народ и для них президент – только институт", – прокомментировал Шатров.
По мнению Шатрова, теперь решение о том, будет ли участвовать Байден в выборах, во многом будет зависеть не от дискуссий в заявленном формате, а от самого Байдена и его ближайшего окружения: "жены и прочих".
При этом политолог полагает, что здравый смысл все-таки восторжествует, и демократы сменят кандидатуру, хотя это и не будет означать для США прорыва. Поскольку альтернативные персоны либо не имеют политического веса, либо почти так же стары.
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что "паника" демократов по итогам предвыборных дебатов в США является наигранной и заранее просчитанной.
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