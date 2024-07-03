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Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье
Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье
Возможность Джо Байдена занимать пост президента по состоянию здоровья обсудят на закрытой встрече в Белом доме с демократами. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T08:57
2024-07-03T08:57
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Возможность Джо Байдена занимать пост президента по состоянию здоровья обсудят на закрытой встрече в Белом доме с демократами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное расписание главы государства.По информации в расписании президента США, начало совещания назначено на 18.30 по местному времени (01.30 ночи в четверг по московскому времени).При этом газета Politico сообщала о намерении более двух десятков губернаторов от Демократической партии встретиться с Байденом для обсуждения состояния его здоровья. После предвыборных дебатов с Дональдом Трампом, которые прошли в конце июня, телеканал CNN, который транслировал их, сообщил, что демократы начали паниковать после выступления Джо Байдена. Аналитики канала, который считается продемократическим, не скрывают, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит, если сравнивать его с Трампом.Директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что "паника" демократов по итогам предвыборных дебатов в США является наигранной и заранее просчитанной, поскольку расчет с самого начала был сделан именно на провал действующего кандидата Джозефа Байдена, который должен обосновать замену кандидата от демократических сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Предвыборные дебаты Байдена и Трампа – видеоПредвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявленияПри Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп
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РИА Новости Крым
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), выборы президента сша, сша, политика, в мире, новости
Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье

Демократы обсудят в Белом доме возможность Байдена быть президентом из-за здоровья

08:57 03.07.2024
 
© AFP 2024 / MANDEL NGANПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AFP 2024 / MANDEL NGAN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Возможность Джо Байдена занимать пост президента по состоянию здоровья обсудят на закрытой встрече в Белом доме с демократами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное расписание главы государства.
"Вечером президент встретится с демократическими губернаторами. Эта встреча в комнате Рузвельта будет закрыта для прессы", - указано в графике Байдена.
По информации в расписании президента США, начало совещания назначено на 18.30 по местному времени (01.30 ночи в четверг по московскому времени).
При этом газета Politico сообщала о намерении более двух десятков губернаторов от Демократической партии встретиться с Байденом для обсуждения состояния его здоровья.
После предвыборных дебатов с Дональдом Трампом, которые прошли в конце июня, телеканал CNN, который транслировал их, сообщил, что демократы начали паниковать после выступления Джо Байдена. Аналитики канала, который считается продемократическим, не скрывают, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит, если сравнивать его с Трампом.
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что "паника" демократов по итогам предвыборных дебатов в США является наигранной и заранее просчитанной, поскольку расчет с самого начала был сделан именно на провал действующего кандидата Джозефа Байдена, который должен обосновать замену кандидата от демократических сил.
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