https://crimea.ria.ru/20240703/zakrytaya-vstrecha-v-belom-dome-demokraty-obsudyat-s-baydenom-ego-zdorove-1138544862.html

Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье

Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье

Возможность Джо Байдена занимать пост президента по состоянию здоровья обсудят на закрытой встрече в Белом доме с демократами. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T08:57

2024-07-03T08:57

2024-07-03T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Возможность Джо Байдена занимать пост президента по состоянию здоровья обсудят на закрытой встрече в Белом доме с демократами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное расписание главы государства.По информации в расписании президента США, начало совещания назначено на 18.30 по местному времени (01.30 ночи в четверг по московскому времени).При этом газета Politico сообщала о намерении более двух десятков губернаторов от Демократической партии встретиться с Байденом для обсуждения состояния его здоровья. После предвыборных дебатов с Дональдом Трампом, которые прошли в конце июня, телеканал CNN, который транслировал их, сообщил, что демократы начали паниковать после выступления Джо Байдена. Аналитики канала, который считается продемократическим, не скрывают, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит, если сравнивать его с Трампом.Директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что "паника" демократов по итогам предвыборных дебатов в США является наигранной и заранее просчитанной, поскольку расчет с самого начала был сделан именно на провал действующего кандидата Джозефа Байдена, который должен обосновать замену кандидата от демократических сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Предвыборные дебаты Байдена и Трампа – видеоПредвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявленияПри Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп

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джозеф байден, президент сша (joseph biden), выборы президента сша, сша, политика, в мире, новости