Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года
За полгода в России из-за атак украинских беспилотников погибли семь детей – Мирошник
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. За полгода от атак украинских беспилотников погибли 98 мирных жителей, в том числе семеро детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"От использования украинских БПЛА с 1 января по 30 июня текущего года ранены как минимум 486 жителей, в том числе 17 детей, погибли от использования Украиной беспилотных систем 98 мирных жителя, в том числе семеро детей" – сказал дипломат на брифинге в пятницу.
Он отметил, что российская сторона фиксирует значительный рост количества случаев использования украинскими боевиками дронов различного типа для атак по мирным гражданам. А погоня беспилотников за гражданским транспортом, по словам Мирошника, стала "одним из развлечений украинских боевиков".
"Мы выделили новое развлечение нацистов, которое выглядит следующим образом: это погоня ударных беспилотников за гражданским транспортом. Они выслеживают на дорогах частные гражданские автомобили, рейсовые автобусы, транспорт коммунальных служб и наносят по ним смертоносные удары", – констатировал посол.
Он добавил, что противник также использует БПЛА для атак на работающую в полях сельскохозяйственную технику.
В конце июня в Белгородской области украинские боевики атаковали дроном движущийся автомобиль, в котором находилась семья. В результате погибла четырехлетняя девочка, четверо членов ее семьи получили ранения.
В середине июня в Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту через канал. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб.
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