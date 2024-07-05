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Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года
Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года
За полгода от атак украинских беспилотников погибли 98 мирных жителей, в том числе семеро детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T13:06
2024-07-05T13:06
родион мирошник
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
общество
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. За полгода от атак украинских беспилотников погибли 98 мирных жителей, в том числе семеро детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Он отметил, что российская сторона фиксирует значительный рост количества случаев использования украинскими боевиками дронов различного типа для атак по мирным гражданам. А погоня беспилотников за гражданским транспортом, по словам Мирошника, стала "одним из развлечений украинских боевиков".Он добавил, что противник также использует БПЛА для атак на работающую в полях сельскохозяйственную технику.В конце июня в Белгородской области украинские боевики атаковали дроном движущийся автомобиль, в котором находилась семья. В результате погибла четырехлетняя девочка, четверо членов ее семьи получили ранения.В середине июня в Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту через канал. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей раненыАтака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жители
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родион мирошник, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, общество, дети
Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года

За полгода в России из-за атак украинских беспилотников погибли семь детей – Мирошник

13:06 05.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник
Солдат ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. За полгода от атак украинских беспилотников погибли 98 мирных жителей, в том числе семеро детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"От использования украинских БПЛА с 1 января по 30 июня текущего года ранены как минимум 486 жителей, в том числе 17 детей, погибли от использования Украиной беспилотных систем 98 мирных жителя, в том числе семеро детей" – сказал дипломат на брифинге в пятницу.
Он отметил, что российская сторона фиксирует значительный рост количества случаев использования украинскими боевиками дронов различного типа для атак по мирным гражданам. А погоня беспилотников за гражданским транспортом, по словам Мирошника, стала "одним из развлечений украинских боевиков".
"Мы выделили новое развлечение нацистов, которое выглядит следующим образом: это погоня ударных беспилотников за гражданским транспортом. Они выслеживают на дорогах частные гражданские автомобили, рейсовые автобусы, транспорт коммунальных служб и наносят по ним смертоносные удары", – констатировал посол.
Он добавил, что противник также использует БПЛА для атак на работающую в полях сельскохозяйственную технику.
В конце июня в Белгородской области украинские боевики атаковали дроном движущийся автомобиль, в котором находилась семья. В результате погибла четырехлетняя девочка, четверо членов ее семьи получили ранения.
В середине июня в Херсонской области украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту через канал. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб.
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Родион МирошникПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиОбществодети
 
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