https://crimea.ria.ru/20240630/rebenok-pogib-i-4-cheloveka-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-ataki-vsu-1138478397.html

Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ

Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ

Четырехлетняя девочка скончалась из-за атаки ВСУ на движущийся автомобиль в Белгородской области, четверо членов ее семьи ранены, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T21:47

2024-06-30T21:47

2024-06-30T21:52

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгород

белгородская область

происшествия

fpv-дроны

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка скончалась из-за атаки ВСУ на движущийся автомобиль в Белгородской области, четверо членов ее семьи ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное - от полученных ран 4-летняя девочка скончалась", - написал он в своем Telegram-канале. ⠀Гладков добавил, что все, кто находился в автомобиле, получили различные множественные осколочные ранения, в тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки - у мужчины проникающее ранение брюшной полости.Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

https://crimea.ria.ru/20240630/ataka-fpv-dronov-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-raneny-mirnye-zhiteli-1138473248.html

белгород

белгородская область

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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгород, белгородская область, происшествия, fpv-дроны, беспилотник (бпла, дрон)