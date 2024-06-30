https://crimea.ria.ru/20240630/rebenok-pogib-i-4-cheloveka-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-ataki-vsu-1138478397.html
Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
Четырехлетняя девочка скончалась из-за атаки ВСУ на движущийся автомобиль в Белгородской области, четверо членов ее семьи ранены, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T21:47
2024-06-30T21:47
2024-06-30T21:52
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгород
белгородская область
происшествия
fpv-дроны
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка скончалась из-за атаки ВСУ на движущийся автомобиль в Белгородской области, четверо членов ее семьи ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное - от полученных ран 4-летняя девочка скончалась", - написал он в своем Telegram-канале. ⠀Гладков добавил, что все, кто находился в автомобиле, получили различные множественные осколочные ранения, в тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки - у мужчины проникающее ранение брюшной полости.Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
https://crimea.ria.ru/20240630/ataka-fpv-dronov-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-raneny-mirnye-zhiteli-1138473248.html
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгород, белгородская область, происшествия, fpv-дроны, беспилотник (бпла, дрон)
Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
Ребенок погиб и еще 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ на авто
21:47 30.06.2024 (обновлено: 21:52 30.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка скончалась из-за атаки ВСУ на движущийся автомобиль в Белгородской области, четверо членов ее семьи ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное - от полученных ран 4-летняя девочка скончалась", - написал он в своем Telegram-канале. ⠀
Гладков добавил, что все, кто находился в автомобиле, получили различные множественные осколочные ранения, в тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки - у мужчины проникающее ранение брюшной полости.
Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.